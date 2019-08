Exclusiva mundial en HOLA! USA

Becky G:

Sobre su imagen como ícono del fashion y cómo describe su look personal: "Varía. Como artista me inspiro en muchas cosas diferentes, pero cuando se trata de la moda, me gusta la forma en que Jennifer López o Rihanna han creado su historial de moda. Tienen una vibra urbana y están muy influenciadas por el lugar de donde vienen. Algunos días usan tenis y ropa deportiva, y al día siguiente están en la Gala del Met, muy elegantes. Me gusta jugar con mi lado tomboy, pero también ser muy femenina".

Sobre su orgullo de ser Latina: "¡Muy agradecida! Siempre me he considerado latina. Estoy 100% orgullosa de ser de Los Ángeles pero también estoy 100% orgullosa de ser mexicana de corazón, de sangre. Para mis abuelos siempre ha sido una prioridad que seamos conscientes de nuestra cultura, de nuestra moral, de nuestras tradiciones. Me encanta lo unidos que estamos. En nuestra familia somos tan solidarios, que donde come una persona pueden comer 20. Donde una persona puede dormir, 20 personas pueden dormir. Y por más gracioso que parezca, en reali- dad es muy hermoso porque cuando tenía 9 años, perdimos nuestro hogar y fuimos de casa en casa, de familia en familia, para vivir allí. Compartir es una gran parte de nuestra cultura".

Sobre su papel como soporte económico de su familia, desde temprana edad: "Honestamente, no muchas personas pueden decir que experimentaron una crisis de la mediana edad a los nueve años. Pero siempre he sido diferente y [trabajar] no fue algo que sentí que tenía que hacer para ayudar a mi familia; era algo que quería hacer. Siempre sentí pasión por entretener a las personas y hacerlas reír. Así que pensé: '¿Qué mejor manera de comprobar si puedo hacer algo con esto y darme una oportunidad profesional?'".

Sobre su trabajo colaborando con diferentes artistas: "Afortunadamente, todos con los que he tenido la oportunidad de trabajar han sido maravillosos. Y con la mayoría conservo una hermosa amistad. Casi siempre yo soy la más joven del grupo, y muchos de ellos son mayores que yo, o han estado [en el medio] más tiempo, por lo que siempre busco su orientación. Mañana puedo llamar a muchos de ellos y decirles: 'Tengo esta idea, ¿qué te parece?' A mí, lo que más me emociona es ver que son tan humildes a pesar de haber alcanzado tanto éxito. Y creo que eso tiene que ver con nuestra cultura. Cuando uno de nosotros gana, todos ganamos y [pensamos] cómo podemos ayudarnos unos a otros. Eso para mí siempre ha sido una prioridad".

Sobre su relación con Sebastian Lletget: "Más que un novio, él es mi mejor amigo, y siento que no hay nada que no pueda hablar con él. Creo que tener ese apoyo de tu pareja es muy importante. [Debido a nuestras carreras] pasamos mucho tiempo separados, así que esa amistad nos ha ayudado mucho. Él me ayudó a ser más independiente. Como mujer en esta industria, es muy importante que tu pareja te permita ser quien quieras, a tu manera, que no intente cambiarte. Creo que me ha ayudado en varias áreas de mi vida; me inspira mucho. Me ha ayudado a sentirme muy segura de mí misma".

Sobre el ambiente político antinmigrante que hay en la actualidad: "Algunas personas piensan: 'Sólo podemos hacer algo hasta un punto…' Pero tene- mos que seguir luchando, tenemos que seguir creando conciencia y hablando al respecto porque de lo contrario se normalizará el hecho de que hay niños que mueren mientras están básicamente cautivos, maltratados, sin los cuidados que necesitan. Separar a las familias, poner a los niños a cuidar a otros niños... bebés a los que no les cambian los pañales, personas que no tienen alimentos adecuados o lugares donde dormir... para mí eso es deshumanizante".

"La cantautora y actriz, que comenzó su carrera en el 2011 cuando tenía 14 años, y que hoy en día es una de las estrellas más seguidas en la música popular, nos tenía sorprendidos con sus pegajosas colaboraciones con artistas como J Balvin, Natti Natasha, Maluma y Anitta, y sus actuaciones tanto en la pantalla grande como en la tele, lo mismo en la serie 'Empire' (Fox), que en el filme 'Power Rangers'. Pero sabíamos que detrás de ese bello rostro hay una 'fashionista' empedernida", señala Miguel Sirgado, editor en jefe de HOLA! USA. "Becky se transformó frente al lente de Bernardo Doral en cuatro de las divas musicales que han forjado su sentido de la moda. Todo esto, con una facilidad actoral impresionante", agrega.

También en esta edición contamos con un editor invitado de lujo: el gran hacedor de talentos, Emilio Estefan, quien entrevista de manera íntima a dos de sus grandes amigas: las cantantes Natalia Jiménez y a Thalía. Además Emily Estefan, la hija de Emilio y Gloria Estefan, forma parte de esta edición al lado de Adria Arjona, Lucy Vives y las gemelas de Julio Iglesias, entre otras, de un reportaje que celebra a "las princesas de la música".

Los rebeldes de la música, aquellos fenómenos que están rompiendo moldes y revolucionando los estilos y géneros, también tienen un lugar destacado en esta edición especial, encabezado por la revelación de Brasil: Anitta. En tanto, el seductor cantante mexicano Carlos Rivera nos cuenta sus guilty pleasures. Michelle Salas, la hija de Luis Miguel, nos muestra su lado más familiar. Mientras que Daniela López Osorio, la nueva cara de la moda, posa para el lente de HOLA! USA.

También en esta edición:

El look de Eiza Gonzalez, la latina que conquista Hollywood. Te presentamos al sexy Franco Noriega, chef, modelo y músico; a César Gueikian, el rey Midas del imperio de guitarras Gibson y lo más in en moda y belleza.

