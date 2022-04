Exclusive Capital lanza la iniciativa "Become Your Own Boss"

Lambros Lambrou, cofundador y director general de Exclusive Capital, afirmó: "Los empleados insatisfechos son nuestra mayor fuente de futuros propietarios de empresas. El programa Become Your Own Boss convoca a cualquier persona con sueños de tener su propia empresa a dejar de construir el sueño de otra persona y comenzar a construir el suyo. Los ayudamos a lograrlo. Los financiamos y apoyamos para que comiencen sus propias empresas y disfruten del lujo de ser su propio jefe".

Para aquellos que prosperan tras su independencia, esta oferta de Exclusive es el "trabajo" ideal que promete autonomía, empoderamiento y, lo más importante, financiamiento pleno.

Viktor Mandarasz, fundador y director ejecutivo de Exclusive Capital, expresó: "Somos la primera compañía de nuestra industria en lanzar un programa de propietarios de empresas diseñado para ayudar a las personas que buscan un plan de escape al trabajo en relación de dependencia. Nuestra iniciativa Become Your Own Boss tiene como objetivo apoyar a cualquier persona que desee tener su propia empresa pero que carece de los medios para comenzar".

Con Become Your Own Boss, Exclusive Capital ofrece a los posibles emprendedores la oportunidad de utilizar la vasta experiencia, habilidades, servicios, tecnología y financiamiento de la empresa para hacerse cargo de su vida profesional, iniciar su propia marca y convertirse en jefes.

Los interesados pueden enviar sus planes comerciales a través de la página Become Your Own Boss, donde también pueden encontrar más información sobre el programa.

Acerca de Exclusive Capital

Exclusive Capital ayuda a los clientes a sortear el proceso complejo de establecer, preservar y aumentar la riqueza. Como empresa de inversión privada de primera línea, Exclusive Capital ofrece el entorno perfecto para que las personas y las organizaciones experimenten un nivel de servicios financieros más personal y cuidadosamente seleccionado.

Contactos: [email protected], Lienite Baltina, +357 25 255 155

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1806018/Exclusive_Capital___Image.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1806019/Exclusive_Capital_Logo.jpg

FUENTE Exclusive Capital

