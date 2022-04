Exercício físico precoce beneficia as mulheres após cirurgia plástica, diz estudo

SÃO PAULO, 5 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- Um estudo conduzido por dois médicos brasileiros e publicado no início de janeiro no Journal of the American Society of Plastic Surgeons, a maior revista de cirurgia plástica do mundo, revela que mulheres que fazem aumento dos seios podem retornar aos exercícios físicos em apenas uma semana.

Segundo o médico Filipe Basile, um dos autores do estudo, o objetivo foi avaliar a segurança da atividade física precoce. Participaram do ensaio clínico 225 mulheres que fizeram cirurgia para aumento dos seios com prótese.