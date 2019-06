Exército dos EUA implementa o interceptador de sistemas aéreos não tripulados Howler no campo de batalha

TEWKSBURY, Massachusetts, 18 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- O Exército dos EUA anunciou recentemente que o interceptador de sistema aéreo não tripulado (UAS – unmanned aerial system) atingiu a capacidade operacional inicial, colocando proteção crítica contra drones nas mãos dos soldados.

O Howler, nome cunhado pelo Exército dos EUA, combina recursos de radar simultâneo para múltiplas missões do sistema de frequência de rádio da banda Ku da Raytheon e o sistema aéreo não tripulado Coyote®. O KuRFS, sistema avançado, digitalizado eletronicamente, detecta e rastreia ameaças de UAS de todos os tamanhos. O Coyote trabalha com KuRFS, usando seu buscador e ogiva avançados para identificar e destruir UAS ameaçadores.

Desenvolvemos e colocamos em campo esse sistema em apenas 17 meses", disse o vice-presidente de Sistemas e Sensores de Missão, Bryan Rosselli. "Detectar a ameaça de drones é o primeiro passo crítico na cadeia de interceptação de UAS. A combinação de rastreamento preciso e engajamento desses dois sistemas comprovados proporciona ao Exército dos EUA uma capacidade vital para vencer essa ameaça em constante evolução".

Além de fornecer visibilidade avançada da situação, discriminação precisa e mobilidade para contra-atacar com sucesso as ameaças de UAS, o Howler dá ao exército uma flexibilidade singular para se adaptar a ambientes de ameaça multidimensionais, que mudam rapidamente.

"Testes após testes provam que nosso Coyote é uma solução fundamental para vencer o número crescente de drones inimigos nos céus, acima dos campos de batalha", disse o vice-presidente de Operações Militares Terrestres da Raytheon, Sam Deneke. "Proteger os soldados em terra é a maior prioridade e esse novo sistema realmente cumpre esse objetivo".

O portfólio da Raytheon de sensores e manipuladores cinéticos e não cinéticos em rede com um sistema de comando e controle cobre toda a cadeia de interceptação de UAS.

A Raytheon Company, com vendas de $ 27 bilhões em 2018 e 67.000 empregados, é uma empresa líder em tecnologia e inovação, que se especializa em soluções para a defesa, governo civil e segurança cibernética. Com uma história de inovação de 97 anos, a Raytheon fornece produtos eletrônicos modernos, integração de sistemas de missão, produtos e serviços C5I®, sensoriamento e suporte a missões para clientes em mais de 80 países. A sede da Raytheon fica em Waltham, Massachusetts.

