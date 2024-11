Exide Technologies lance la batterie lithium-ion innovante Solition Material Handling

Batterie avancée au lithium-fer-phosphate pour les flottes de manutention.

Fiabilité, sécurité et coût total de possession accrus grâce à la nouvelle batterie Solition.

Amélioration de l'efficacité énergétique, de la durée de vie et de la durabilité des opérations industrielles.

GENNEVILLIERS, France, 13 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Exide Technologies (www.exidegroup.com), l'un des principaux fournisseurs de solutions de batteries innovantes et durables pour les applications automobiles et industrielles, a le plaisir d'annoncer le lancement de la batterie innovante Solition Material Handling. Dotée de la technologie avancée du phosphate de fer lithié, cette batterie est conçue pour améliorer la fiabilité, la sécurité et le coût total de possession des parcs de véhicules de manutention. Son électrification intelligente et durable a le pouvoir de transformer les opérations industrielles.

Exide Technologies launches innovative lithium-ion Solition Material Handling battery

Conçue pour des environnements et applications exigeants - tels que les chariots élévateurs, les véhicules à guidage automatique, les ports, les équipements de soutien au sol et les plateformes élévatrices - la technologie lithium-ion offre de nombreux avantages : elle se caractérise par une efficacité de charge exceptionnelle, une durée de vie nettement plus longue, une grande fiabilité et une capacité deux fois supérieure à celle des batteries plomb-acide conventionnelles.

Ces progrès peuvent potentiellement (en supposant que l'application soit appropriée) contribuer à réduire considérablement le coût total de possession (TCO) par rapport aux batteries plomb-acide. De plus, avec un rendement impressionnant de plus de 98 % pour la charge en ampères-heure, les entreprises peuvent réaliser des économies d'énergie considérables tout en réduisant leur empreinte carbone. En outre, la batterie s'intègre parfaitement aux systèmes de récupération d'énergie, ce qui permet d'optimiser l'utilisation de l'énergie et de garantir une efficacité opérationnelle maximale.

Caractéristiques principales de la batterie Solition Material Handling :

Sélection de cellules offrant une longue durée de vie (jusqu'à 4 000 cycles) dans des conditions de décharge élevée.

(jusqu'à 4 000 cycles) dans des conditions de décharge élevée. Dernières cellules prismatiques au phosphate de fer lithié pour un fonctionnement sûr et une densité énergétique optimisée

pour un fonctionnement sûr et une densité énergétique optimisée Capacités de chargement rapide et par opportunité .

. Architecture modulaire pour une meilleure adaptation des facteurs aux dimensions données et/ou pour une adaptation facile aux bacs à piles existants.

aux dimensions données et/ou pour une adaptation facile aux bacs à piles existants. Option de services en ligne basés sur le cloud pour la surveillance à distance des performances clés de la batterie et la gestion proactive des actifs.

des performances clés de la batterie et la gestion proactive des actifs. Conception axée sur la sécurité et la fiabilité ; conforme aux normes EN 1175:2020.

conforme aux normes EN 1175:2020. Amélioration de l'aptitude au service en fonction de la conception du système et des caractéristiques de la batterie.

Exide poursuit ses efforts en faveur d'un avenir durable

Le lancement de la batterie Solition Material Handling souligne la volonté constante d'Exide de proposer des solutions de batteries durables et innovantes. Cette nouvelle batterie s'inscrit dans la philosophie de l'entreprise qui consiste à énergiser un nouveau monde, grâce à la réduction des coûts d'exploitation et des émissions de CO 2 .

Magnus Ohlsson, Senior Business Director d'Exide, a déclaré : « Nous sommes ravis de présenter la batterie Solition Material Handling. Ses performances, sa fiabilité et sa durabilité en font le choix idéal pour les entreprises qui cherchent à améliorer leur productivité et à réduire leur impact sur l'environnement.

En intégrant la technologie avancée lithium-ion, nous établissons la norme en matière de solutions de manutention. Nous sommes attachés à l'innovation et à la durabilité ; cela nous pousse à fournir des solutions de batteries et de stockage d'énergie qui dépassent les besoins modernes et en constante évolution de nos clients, tout en contribuant à un avenir plus vert. »

Pour en savoir plus sur la batterie révolutionnaire Solition Material Handling d'Exide, visitez le site https://www.exidegroup.com/eu/en/product/solition-material-handling.

À propos d'Exide Technologies

Exide Technologies (www.exidegroup.com) est un fournisseur leader de solutions de stockage par batteries innovantes et durables pour les applications automobiles et industrielles. Avec plus de 135 ans d'expérience, Exide a développé et commercialisé à l'échelle mondiale des batteries et des systèmes innovants, contribuant à la transition énergétique et conduisant à un avenir plus propre. La gamme complète de solutions plomb-acide et lithium-ion d'Exide sert diverses applications, y compris les batteries 12V pour les véhicules électriques et à combustion, les batteries de traction pour la manutention et la robotique, les batteries fixes pour l'alimentation sans interruption, les télécommunications, le stockage de l'énergie en amont et en aval du compteur par les services publics, les batteries de propulsion pour les sous-marins et plus encore. La culture et la stratégie d'Exide Technologies sont centrées sur le recyclage, la durabilité et la responsabilité environnementale, reflétant son engagement à être une entreprise citoyenne responsable.

L'entreprise dispose de 11 usines de fabrication et 3 installations de recyclage à travers l'Europe, assurant la résilience et une faible empreinte carbone avec une chaîne d'approvisionnement locale. Exide Technologies s'engage pour une ingénierie et une fabrication de qualité supérieure. Avec une équipe de 5 000 employés, l'entreprise fournit chaque année 1,6 milliard d'euros de solutions et de services de stockage d'énergie à des clients du monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2535753/Lithium_Ion_Solition_Battery.jpg