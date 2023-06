Exide Technologies ouvre la voie aux systèmes de stockage d'énergie, inaugurant un avenir durable

GENNEVILLIERS, France, 23 juin 2023 /PRNewswire/ -- Exide Technologies, leader international dans les solutions de stockage par batteries, révolutionne l'industrie énergétique par son engagement inébranlable en faveur de l'innovation et de la durabilité. Possédant un héritage s'étendant sur plus de 135 ans, Exide Technologies est devenu un partenaire de confiance pour les industries du monde entier, intégrant parfaitement l'énergie renouvelable dans leurs offres. Exide Technologies offre un vaste choix de solutions de stockage par batteries de pointe et de systèmes énergétiques personnalisés alimentés par la technologie lithium-ion. Ces systèmes perfectionnés permettent aux entreprises et aux collectivités de stabiliser le réseau, d'optimiser la consommation d'énergie, d'améliorer l'efficacité opérationnelle et de minimiser l'impact environnemental.

Plus de 50 MWh de projets de stockage lithium-ion installés

Engagement envers le développement durable et promotion de la transition vers la neutralité carbone

Les solutions de gestion et de stockage d'énergie jouent un rôle essentiel dans la poursuite d'un monde neutre en carbone. Les systèmes énergétiques personnalisés (CES) d'Exide, basés sur la technologie avancée des batteries lithium-ion, offrent des solutions complètes pour les besoins en stockage d'énergie fixe et mobile. Ces systèmes assurent une gestion efficace de l'énergie, une stabilisation du réseau, une alimentation de secours, des capacités de réponse à la demande et une intégration transparente avec les sources d'énergie renouvelable, réduisant ainsi les émissions de carbone et l'empreinte environnementale.

Exide Technologies est en tête dans le domaine des solutions de stockage par batteries, en promouvant l'innovation, la durabilité et la transition vers un paysage énergétique respectueux de l'environnement. Avec leurs offres de pointe et leur dévouement envers la satisfaction de la clientèle, Exide Technologies façonne l'avenir du stockage d'énergie et contribue à un monde plus durable et plus résilient.

Les systèmes énergétiques personnalisés (CES) d'Exide Technologies jouent un rôle central dans :

La capacité de stockage : en fournissant d'importantes capacités de stockage pour conserver l'énergie excédentaire provenant de sources renouvelables La stabilité et la fiabilité du réseau : en servant de tampon contre les déséquilibres entre l'offre et la demande et les fluctuations du réseau L'augmentation de la puissance, l'écrêtement des pointes et la gestion de la charge : avec une recharge ultra-rapide, l'atténuation des pics de consommation d'énergie, la réduction de la pression sur le réseau et la diminution des coûts La régulation des fréquences : en offrant une réponse rapide pour stabiliser la fréquence du réseau L'alimentation de secours : en assurant une alimentation électrique ininterrompue aux charges critiques, améliorant la résilience du système L'intégration des énergies renouvelables : en permettant l'intégration transparente de sources d'énergie renouvelable dans le réseau Le soutien aux micro-réseaux : en améliorant la stabilité et la résilience des systèmes énergétiques localisés La négoce et l'arbitrage dans le domaine de l'énergie : en participant aux marchés de l'énergie, en offrant des avantages économiques aux exploitants et aux propriétaires de réseaux La durabilité environnementale : en contribuant à la transition vers un système énergétique à faibles émissions de carbone

Une approche modulaire innovante en matière de solutions énergétiques : La division des solutions énergétiques d'Exide Technologies propose des solutions de stockage d'énergie clés en main faciles à installer, adaptées aux besoins spécifiques des clients. Tirant parti d'une approche modulaire et de la technologie de pointe des batteries lithium-ion, les CES constituent des systèmes de stockage rentables avec une installation « plug-and-play » et un contrôle logiciel prédictif. Les marques principales sont les séries Solition Powerbooster et Solition Mega. Les produits Solition Powerbooster et Solition Mega d'Exide offrent aux entreprises la possibilité d'améliorer leur efficacité énergétique, de soutenir la croissance des véhicules électriques et d'adopter des pratiques énergétiques durables.

Solition Powerbooster

Le Solition Powerbooster constitue une solution innovante pour l'évolution électrique, qui permet d'amortir la puissance du réseau et de réduire les coûts élevés en énergie. Le système modulaire élimine efficacement les pics de demande d'énergie, tout en prenant en charge la recharge des véhicules électriques pendant les périodes de forte demande. La technologie lithium-ion offre une durabilité, une efficacité et une intégration exceptionnelles des infrastructures énergétiques existantes, en intérieur comme en extérieur.

Solition Mega

La série Solition Mega, le système de stockage d'énergie conteneurisé d'Exide, représente l'aboutissement de notre expérience, de nos connaissances et de notre leadership pour relever les défis du marché énergétique contemporain. La technologie lithium-ion permet à Exide d'offrir des solutions polyvalentes pour les applications en amont et en aval du compteur, offrant des avantages significatifs aux utilisateurs d'énergie et au marché de l'énergie au sens large. La gamme de systèmes conteneurisés, qui comprend des tailles de 10, 20 et 40 pieds, offre un stockage d'énergie fiable et efficace pour un large éventail de besoins tels que le déploiement de micro-réseaux, la régulation des fréquences, l'écrêtement des pointes, l'alimentation de secours, la négoce d'énergie et l'autoconsommation. Avec une conception compacte et flexible, le système peut facilement être installé dans différents endroits en s'adaptant à l'évolution des conditions locales.

« En tant que leader de confiance dans son domaine, Exide Technologies allie un héritage de fiabilité à une expertise pionnière dans les systèmes de stockage d'énergie. Notre engagement envers l'excellence nous propulse à des sommets inégalés dans le paysage du stockage d'énergie, qui connaît une croissance rapide », a déclaré Michael Geiger, vice-président principal des solutions énergétiques chez Exide Technologies.

Exide Technologies présentera ses solutions de stockage d'énergie au salon ees Europe, à Munich, du 14 au 16 juin, au stand B2.150 dans le hall B2.

À propos d'Exide Technologies :

Exide Technologies (www.exidegroup.com) est un fournisseur leader de solutions de stockage par batteries innovantes et durables pour les applications automobiles et industrielles. Avec 135 ans d'expérience, Exide a développé et commercialisé à l'échelle mondiale des batteries et des systèmes innovants, contribuant à la transition énergétique et conduisant à un avenir plus propre. La gamme complète de solutions plomb-acide et lithium-ion d'Exide sert diverses applications, y compris les batteries 12V pour les véhicules électriques et à combustion, les batteries de traction pour la manutention et la robotique, les batteries fixes pour l'alimentation sans interruption, les télécommunications, le stockage de l'énergie en amont et en aval du compteur par les services publics, les batteries de propulsion pour les sous-marins et plus encore. La culture et la stratégie d'Exide Technologies sont centrées sur le recyclage, la durabilité et la responsabilité environnementale, reflétant son engagement à être une entreprise citoyenne responsable.

La société dispose de 10 usines de fabrication et de 3 installations de recyclage à travers l'Europe, assurant la résilience et une faible empreinte carbone avec une chaîne d'approvisionnement locale. Exide Technologies s'engage pour une ingénierie et une fabrication de qualité supérieure. Avec une équipe de 5 000 employés, l'entreprise fournit chaque année 1,6 milliard d'euros de solutions et de services de stockage d'énergie à des clients du monde entier.

