Existe um investimento perfeito para qualquer investidor, em qualquer lugar do mundo! Graças a uma experiência do cliente única, a fintech Privatam, com sede em Mônaco e Zurique, encontra o investimento ideal, fácil de entender e perfeitamente adequado às necessidades dos investidores.

MÔNACO, 17 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Privatam revela sua nova abordagem do cliente: "Encontre o investimento perfeito para você". A fintech tem como objetivo inovar em termos de experiência do cliente e quer garantir que os produtos estruturados sejam adaptados e compreendidos por cada investidor. A nova abordagem também traz um ajuste significativo à plataforma digital da Privatam. Ao aprimorar ainda mais o processo de investimento, a Privatam dá mais um passo para se tornar o ecossistema mais inovador para produtos estruturados do mundo.

O cliente em primeiro lugar: a experiência do usuário no centro da abordagem da Privatam

A digitalização gerou uma mudança significativa em quase todos os setores imagináveis. Atualmente, o foco está cada vez mais em encontrar uma experiência do usuário positiva para tornar os serviços mais personalizados e compreensíveis. A nova abordagem da Privatam está adotando essas mudanças no setor de investimentos.

"Investir em produtos estruturados, historicamente, tem apresentado vários pontos problemáticos. Agora, nós os eliminamos! Os investimentos personalizados são essenciais para todo portfólio, e não há mais desculpas para não utilizá-los. Estamos muito orgulhosos de possibilitar que cada investidor encontre o investimento perfeito para ele", disse Stanislas Perromat, cofundador da Privatam.

Em 2018, a Privatam foi a primeira empresa independente a digitalizar completamente todo o processo de investimento. Sua plataforma revolucionou a experiência do cliente na área de produtos personalizados.

" Criar " ou " Selecionar ": o ponto de partida para encontrar o investimento perfeito

Com sua plataforma digital, a Privatam tem como objetivo oferecer aos investidores acesso simplificado a produtos estruturados. Com o novo lema "Encontre o investimento perfeito para você", a fintech quer revolucionar o setor de produtos de investimento. Muito literalmente, isso significa: produtos estruturados feitos sob medida para necessidades individuais. Atualmente, a plataforma lida com mais de USD 10 bilhões em produtos de investimento para mais de 800 gestores de patrimônio em 15 países , para os quais já encontra investimentos personalizados.

Os gestores de patrimônio começam escolhendo se desejam criar ou selecionar seu investimento. Por meio desses dois pontos de entrada, cada usuário pode definir seus próprios critérios e configurar os recursos desejados por si mesmo. Dessa forma, pode-se explorar o potencial infinito dos produtos estruturados por meio da cooperação entre homem e máquina.

A Privatam conta com as melhores tecnologias em diferentes setores para revolucionar o setor de investimentos

Para Stanislas Perromat, a nova estratégia reitera a missão da Privatam de fornecer produtos sob medida para necessidades individuais. "A nova abordagem do cliente representa o próximo estágio de desenvolvimento em nosso caminho. A Privatam está evoluindo agora para se tornar uma empresa bem estabelecida."

Com a mesma filosofia de "tirar o melhor de cada setor", mais iniciativas para ampliar a personalização e difundir a educação financeira já estão em andamento.

Sobre a Privatam

A Privatam está revolucionando a maneira de investir em produtos personalizados, tornando o processo mais simples, rápido e mais acessível para os gestores de patrimônio. A empresa foi fundada em 2014 por quatro especialistas do setor financeiro determinados a revolucionar o mercado de investimentos personalizados.

Desde 2015, a Privatam oferece o primeiro monitor de produto bancário de múltiplos investimentos.

Em 2018, criou o primeiro comparador independente de preços entre vários bancos do mundo.

Em 2021, a empresa lida com mais de USD 10 bilhões em produtos de investimento para mais de 800 gestores de patrimônio em 15 países.

Hoje, tomando a frente do setor, a equipe da Privatam se dedica totalmente a oferecer uma experiência do cliente única.

Para mais informações, acesse Privatam.com

FONTE Privatam

