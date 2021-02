Exklusive Umfrage Ergebnisse: Zwei Drittel der Pensionsfonds nicht überwachen FX-Kosten

"Wir glauben, dass viele Renten und Stiftungen davon ausgehen, dass, wenn sie einen externen Manager einstellen, der externe Manager wird die Treuhänder für alle FX-Handel im Zusammenhang mit diesem Mandat sein," Conlan sagt. "Aber meistens ist das einfach nicht der Fall."

Laut exklusiven FXT-Daten und Forschungsergebnissen handeln 98 % der externen Vermögensverwalter keine beschränkten Währungen für Onshore-Lieferungen. Stattdessen überlassen sie diese Verantwortung dem Verwalter des Vermögenseigentümers. "Daher ist jede Rente, die in Schwellenländern investiert, eine schlechte Annahme, wenn sie denken, sie haben ihre treuhänderischen Pflichten in FX vollständig an den externen Manager ausgelagert," Conlan Notizen.

Da die Depotbanken zudem als wichtigste Gegenpartei zu diesen unkontrollierten Geschäften fungieren, sind sie finanziell motiviert, den höchsten akzeptablen Zinssatz festzulegen, um den maximalen Gewinn zu erzielen, was zu Lasten der Rentner geht. Conlan fügt hinzu, dass dieser Trend zum Teil dazu geführt hat, dass diese Banken im Jahr 2020 Devisenhandelsgewinne erzielen konnten.

FX Transparency ist der weltweit größte unabhängige Anbieter von Fremdwährungs-Transaktionskosten-Analysen (FX TCA) und Währungs-Execution Consulting. FX Transparency wurde 2009 gegründet und hat Büros in Boston, MA und Melbourne, Australien.

