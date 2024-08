Exness lance sa plus grande campagne de marque, « Born to Trade » (Né pour négocier)

LIMASSOL, Chypre, 5 août 2024 /PRNewswire/ -- Exness, l'un des plus grands courtiers multi-actifs au monde, vient d'annoncer le lancement de sa plus grande campagne de marque mondiale, « Born to Trade ».

Lancée le 5 août, avec une puissante vidéo publicitaire qui illustre son message général, la campagne s'adresse aux traders qui relèvent des défis, saisissent des opportunités et prennent des décisions audacieuses au quotidien. Elle rappelle que la négociation ne se résume pas seulement à l'acte lui-même, mais aussi à ce que signifie être un trader.

Exness launches "Born to Trade" campaign

« Chez Exness, nous pensons que les vrais traders sont nés pour négocier et que le courtage est une vocation innée à laquelle seuls les meilleurs courtiers peuvent prétendre », a déclaré Alfonso Cardalda, directeur marketing d'Exness. La campagne « Born to Trade » met en évidence la qualité exceptionnelle, la fiabilité et la supériorité des produits dont les clients font constamment l'expérience avec Exness, démontrant exactement pourquoi nous sommes le choix préféré des traders dans le monde entier », a-t-il ajouté.

« Born to Trade » est plus qu'un simple slogan ; il reflète la passion et la détermination inébranlables qui définissent le courtage. Il s'agit de reconnaître que cette compétence signifie avoir un lien plus profond avec les marchés et maîtriser l'art du courtage. L'initiative vise à susciter une résonance émotionnelle chez les traders. Elle reflète leurs personnalités et les associe à Exness qui les accompagne dans leurs activités professionnelles

En s'engageant avec les traders à ce niveau, Exness renforce sa nouvelle identité de marque, lancée en janvier 2024, d'une manière qui résonne avec son public principal.

La campagne « Born to Trade » sera déployée dans le monde entier sur plusieurs canaux, notamment la publicité numérique, les réseaux sociaux et les médias traditionnels, dans les principaux marchés mondiaux. Il s'agit de la prochaine étape de l'approche marketing audacieuse adoptée par Exness cette année, qui a débuté en avril lorsqu'elle est devenue le partenaire régional officiel de LALIGA en Amérique latine.

Pour plus d'informations sur Exness et la campagne « Born to Trade », cliquez ici.

À propos d'Exness

Exness est un courtier multi-actifs mondial fondé en 2008. Sa mission est de remodeler le commerce en ligne en offrant aux clients une expérience sans friction à travers une technologie de pointe et un engagement éthique inébranlable. Grâce à cette combinaison unique d'innovation et d'intégrité, Exness est devenu l'un des plus grands courtiers multi-actifs au monde, servant de partenaire de confiance pour les traders et les institutions financières du monde entier. Avec une forte présence mondiale, de multiples licences réglementaires et la réputation de créer un marché favorable qui augmente les références de l'industrie, Exness continue d'étendre sa portée tout en restant dédié à la redéfinition du succès sur les marchés financiers.

Vidéo : https://mma.prnewswire.com/media/2474767/Exness_A.mp4

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2474457/Exness_Logo.jpg

Contacts avec les médias :

Stu Clelland

Responsable mondial des relations publiques

[email protected]

+357 25030959

Constantina Georgiadou

[email protected]

+35725030959