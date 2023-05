Exnova nomeada a Melhor Plataforma de Negociação Móvel Global de 2023 pela INTLBM

LIMASSOL, Chipre, 9 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A revista Exnova negócios atribuiu à Exnova o prêmio de "Melhor Plataforma de Negociação Móvel de 2023" na categoria "Global". Este reconhecimento é o resultado da combinação excepcional que a plataforma oferecer: uma interface móvel simples mas inteligente, uma ampla gama de instrumentos de negociação e termos competitivos para os investidores.

A plataforma Exnova oferece aos investidores acesso a uma ampla seleção de instrumentos de negociação populares, incluindo opções binárias/digitais/blitz, moedas estrangeiras, ações, criptomoedas, commodities e ETFs. A plataforma fornece dados de mercado em tempo real, gráficos personalizáveis, dicas úteis e mais de 100 indicadores e widgets técnicos. Uma interface fácil de usar permite que os investidores monitorem suas posições e acessem facilmente as notícias e análises do mercado na plataforma.

Além de seus impressionantes recursos técnicos, a plataforma Exnova impõe requisitos de entrada mínimos, com um depósito mínimo de apenas $10 e um volume de negociação mínimo de apenas $1. A plataforma não cobra taxas por depósitos e as retiradas são processadas instantaneamente. Além disso, os investidores recebem uma conta de demonstração com $10.000 para praticar.

A plataforma móvel Exnova para Android está disponível gratuitamente, juntamente com as versões área de trabalho e web. A plataforma já havia recebido prêmios internacionais como corretora de crescimento mais rápido da América Latina e corretora mais fácil de usar de 2022.

FONTE Exnova

