Expansion à grande échelle de phase III de Diamond Green Diesel approuvée avec ajout d'un site de production de naphte renouvelable

IRVING, Texas, 6 novembre 2018 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE : DAR) a annoncé aujourd'hui l'approbation du projet visant à élargir le site de Diamond Green Diesel (« DGD ») à Norco, en Louisiane, afin d'augmenter la capacité de production de diesel renouvelable du site de 1,51 milliard de litres pour atteindre une capacité nominale annuelle totale de 2,55 milliards de litres. Ce projet d'expansion se traduira par la construction d'une seconde usine parallèle indépendante située à côté du site existant, et inclura également une installation de finition de naphte renouvelable afin de produire environ 190 à 227 millions de litres de naphte renouvelable, ajoutant ainsi des possibilités de crédit carbone progressif à l'exploitation DGD. Le coût estimé du projet total, qui inclura des capacités de logistique améliorées, est de 1,1 milliard de dollars US. Ce coût en capital devrait être financé par les liquidités générées par les activités de DGD. DGD est une coentreprise des filiales de Valero Energy Corporation (NYSE : VLO) (« Valero ») et de Darling Ingredients.

« Nous sommes heureux que les deux conseils d'administration aient approuvé le nouvel investissement, et nous prévoyons de démarrer la construction immédiatement. Notre coentreprise avec Valero illustre la force et les compétences combinées du plus grand raffineur indépendant mondial et du plus grand fournisseur de matières premières de carburant à faibles émissions de carbone au monde », a déclaré Randall C. Stuewe, président-directeur général de Darling Ingredients Inc.

À propos de Darling

Darling Ingredients Inc. est un développeur et producteur mondial d'ingrédients naturels durables provenant de bionutriments comestibles et non comestibles. L'entreprise crée une large gamme d'ingrédients et de solutions spécialisées à destination de ses clients dans les secteurs des produits pharmaceutiques, de l'alimentation, des aliments pour animaux de compagnie et pour le bétail, de l'industrie technique, des carburants, des bioénergies et des engrais. Exerçant ses activités sur cinq continents, l'entreprise collecte et transforme tous les aspects des sous-produits animaux en des ingrédients spécialisés largement utilisés, tels que la gélatine, les graisses alimentaires, les graisses alimentaires pour le bétail, les protéines et farines animales, le plasma, les ingrédients pour l'alimentation des animaux de compagnie, les engrais biologiques, la graisse jaune, les matières premières de carburant, les énergies vertes, ainsi que les peaux et revêtements naturels. La société récupère également les huiles recyclées (huiles de cuisson usagées et graisses animales) et les transforme en ingrédients précieux pour les aliments destinés au bétail et pour les combustibles. Elle collecte par ailleurs les résidus des boulangeries pour en faire des ingrédients pour l'alimentation du bétail. La société fournit également des services environnementaux, comme des pièges à graisse et des services d'élimination des déchets, aux établissements de services de restauration. L'entreprise vend ses produits aux États-Unis et à l'international et exerce ses activités dans trois secteurs industriels : les ingrédients d'aliments pour animaux, les ingrédients alimentaires et les ingrédients de carburants. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site web de l'entreprise : http://www.darlingii.com.

À propos de Valero

Valero Energy Corporation, par le biais de ses filiales, est un fabricant et distributeur international de carburants de transport et d'autres produits pétrochimiques. Valero, une entreprise du Fortune 50 basée à San Antonio, au Texas, et employant environ 10 000 personnes, est un raffineur de pétrole et un producteur d'éthanol, et ses actifs comprennent 15 raffineries, d'une capacité de production combinée d'environ 3,1 millions de barils par jour, et 11 usines d'éthanol, d'une capacité de production combinée de 5,5 milliards de litres par an. Les raffineries sont situées aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, et les usines d'éthanol au centre des États-Unis. Par ailleurs, Valero détient un intérêt de commandité de 2 pour cent et un intérêt de commanditaire majoritaire dans Valero Energy Partners LP, une société en commandite du secteur intermédiaire. Valero vend ses produits sur les marchés de gros en vrac et en rayonnage, et environ 7 400 magasins vendent les produits de la marque Valero aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Irlande. Rendez-vous sur www.valero.com pour plus d'informations.

Contact de Darling Ingredients Melissa A. Gaither, vice-présidente des relations internationales et des communications mondiales Courriel : mgaither@darlingii.com 251 O'Connor Ridge Blvd., Suite 300, Irving, Texas 75038 Téléphone : 972-281-4478

Contacts de Valero Investisseurs : John Locke, vice-président – Relations avec les investisseurs, 210-345-3077 Karen Ngo, directrice principale – Relations avec les investisseurs, 210-345-4574 Tom Mahrer, directeur – Relations avec les investisseurs, 210-345-1953 Médias : Lillian Riojas, directrice – Relations et communications avec les médias, 210-345-5002

Avertissements relatifs aux énoncés prospectifs :

{Le présent communiqué de presse contient des énoncés « prospectifs » concernant les activités et les perspectives commerciales de Darling Ingredients Inc., y compris sa coentreprise Diamond Green Diesel (DGD), et les facteurs industriels qui l'affectent. Ces énoncés sont identifiés par des mots tels que « croire », « anticiper », « s'attendre à ce que », « estimer », « envisager », « pourrait », « pourra », « devrait », « prévu », « potentiel », « continuer », « dynamique », « hypothèse », et d'autres mots concernant des événements susceptibles de se produire à l'avenir. Ces énoncés reflètent la vision actuelle de Darling Ingredient concernant les événements futurs et s'appuient sur l'évaluation de divers risques et incertitudes indépendants de sa volonté auxquels elle est soumise, dont chacun pourrait faire varier sensiblement les résultats réels par rapport à ceux indiqués dans les énoncés prospectifs. Ces facteurs incluent notamment les changements au niveau des politiques gouvernementales mondiales concernant les carburants renouvelables et les émissions de gaz à effet de serre qui ont une incidence négative sur des programmes tels que les normes sur les carburants renouvelables (RFS2), les normes sur les carburants à faible teneur en carbone (LCFS) et les crédits fiscaux pour les biocarburants, tant aux États-Unis qu'à l'étranger ; ainsi que les risques associés à l'usine de diesel renouvelable DGD à Norco (Louisiane), y compris les perturbations et les problèmes potentiels non anticipés de l'exploitation liés au projet d'expansion annoncé. D'autres risques et incertitudes concernant Darling Ingredients Inc., ses affaires et les secteurs dans lesquels elle exerce ses activités sont discutés de temps à autre dans les documents déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission. Darling Ingredients Inc. n'est nullement dans l'obligation (et rejette expressément une telle obligation) de mettre à jour ou de modifier ses énoncés prospectifs en réponse à de nouvelles informations, des événements futurs ou pour toute autre raison.}

Related Links

https://www.darlingii.com