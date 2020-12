Expansion à l'échelle européenne : Entrée sur le marché du BeNeLux

Fabian Beringer, également PDG et co-fondateur d'e-bot7, ajoute : "Le grand intérêt que suscite notre produit sur les différents marchés européens nous montre que la digitalisation a pris de l'ampleur et qu'elle progresse. Nous sommes heureux de pouvoir désormais soutenir les entreprises des pays du BeNeLux dans leurs efforts de digitalisation".

"De plus, grâce à nos Directeurs Pays, nous sommes en mesure d'ouvrir rapidement et à une vitesse stable de nouvelles branches sur les différents marchés européens. Dans la perspective du développement de l'entreprise, nous misons donc sur la croissance et l'internationalisation", poursuit Fabian Beringer. Les Directeurs nationaux sont des spécialistes de leur marché respectif et permettent à l'entreprise de poursuivre son expansion.

Avec plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la gestion de la relation client, du service client, du marketing d'entreprise et de la stratégie d'expérience client, Fred van Westerop est aujourd'hui le nouveau Directeur du BeNeLux et des marchés nordiques chez e-bot7.

Tarik Aitakkaouali est Directeur national pour le marché français. Après plus de 15 ans d'expérience dans la vente de logiciels SaaS chez l'un des principaux fournisseurs de solutions marketing, il a été Directeur Pays chez un fournisseur mondial de plateformes de marketing et Vice-Président régional des ventes en France chez l'une entreprise de technologie de branding en ligne.

Sheng Goh est Directeur du développement commercial pour le Royaume-Uni. Il est titulaire d'un MBA de l'INSEAD, a travaillé pour une start-up de cybersécurité basée à Séquoia et pour d'autres entreprises de premier plan telles que Tessian et JP Morgan en tant que Vice-Président de la banque d'investissement puis chez Allen & Overy en tant qu'avocat qualifié.

Grâce à de nombreuses start-ups de la Tech et de l'intelligence artificielle, l'Europe se rapproche petit à petit des leaders mondiaux de l'innovation technologique. e-bot7 continuera son internationalisation au cours de l'année à venir.

e-bot7 GmbH : grâce à son algorithme de NLP multilingue, à sa solution hybride d'IA et à son faible effort de mise en œuvre, e-bot7 est l'un des fournisseurs d'IA les plus innovants au monde. La solution de l'entreprise basée à Munich, Londres, Paris, New York et Amsterdam, automatise les demandes et les processus des services clients. L'équipe fondatrice, composée de Fabian Beringer, Xaver Lehmann et Maximilian Gerer, a été ajoutée à la liste Forbes des "30 Under 30" et a fait rapidement grandir l'entreprise qui compte aujourd'hui plus de 95 employés après seulement 4 ans.

