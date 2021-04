Expansion d'Aran Biomedical : Un fabricant de dispositifs implantables de Galway va créer 150 nouveaux emplois

Par ailleurs, la société prévoit de tripler sa capacité de production, avec l'établissement d'une nouvelle usine de 6 500 mètres carrés à Galway. Ce développement sera réalisé phase par phase, l'achèvement complet étant prévu pour la mi-2025.

« Nous sommes heureux et fiers d'annoncer notre projet de construction d'une nouvelle usine de fabrication de dispositifs médicaux de pointe à Spiddal et la création de ces nouveaux postes. Les 12 derniers mois ont été importants pour Aran, dans la mesure où nous avons élargi notre base de clients et le nombre d'employés sur le site à plus de 120, sans oublier l'ouverture officielle de notre centre de tressage dédié en décembre. Nous avons continué à développer nos capacités de traitement des textiles biomatériaux, et les nouveaux emplois et les nouvelles installations nous permettront de répondre aux besoins d'approvisionnement toujours croissants de nos clients dans les domaines de la chirurgie vasculaire, générale et orthopédique. Le soutien que nous avons reçu d'Údarás na Gaeltachta a été déterminant pour notre réussite depuis que nous avons transféré notre base de production à Spiddal en 2008. » a déclaré Peter Mulrooney, PDG d'Aran Biomedical.

