Expedia Group conclut un accord pour proposer des vols sur Air France KLM sans la surtaxe SMD

Cet accord permet aux clients d'Expedia, d'ebookers et d'Egencia d'économiser 11 euros sur un aller simple ou 22 sur un vol aller-retour lorsqu'ils réservent leurs vols sur AF, KL ou A5. En outre, Expedia Group et Air France KLM, ainsi que ses partenaires SMD sélectionnés, se sont engagés à collaborer sur l'intégration de nouvelles capacités de distribution (NCD), une norme technologique mise au point par l'Association du transport aérien international (IATA).

Expedia Group (NASDAQ : EXPE) est l'une des plus grandes plateformes de voyages au monde. Nous contribuons à faire tomber les barrières aux voyages et à les rendre plus faciles, plus agréables, plus abordables et plus accessibles. Nous sommes là pour mettre le monde à la portée des clients et des partenaires partout sur la planète. Nous exploitons notre plateforme et nos capacités technologiques via un portefeuille complet de sociétés et de marques pour orchestrer le mouvement des gens et l'offre d'expériences de voyages aussi bien à l'échelle locale qu'à l'échelle mondiale. Notre famille de marques de voyages comprend : Brand Expedia®, Hotels.com®, Expedia® Partner Solutions, Egencia®, trivago®, HomeAway®, Orbitz®, Travelocity®, Wotif®, lastminute.com.au®, ebookers®, CheapTickets®, Hotwire®, Classic Vacations®, Expedia® Group Media Solutions, CarRentals.com™, Expedia Local Expert®, Expedia® CruiseShipCenters®, SilverRail Technologies, Inc., ALICE et Traveldoo®. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.expediagroup.com.

Les marques et les logos sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. © 2018 Expedia, Inc. Tous droits réservés. CST : 2029030-50

