Expedia, Inc. devient Expedia Group, Inc.

Expedia Group actualise sa raison sociale et son image de marque pour mieux refléter son identité en tant qu'entreprise technologique mondiale de premier plan, au cœur de l'un des secteurs les plus importants au monde du point de vue social et économique : le voyage. En parallèle, ce changement reconnaît le rôle exclusif joué par chacune des marques et des entreprises d'Expedia Group dans la réussite de l'ensemble de l'organisation.

« Nous sommes heureux de présenter le nouveau nom et la nouvelle identité d'Expedia Group, lequel reflète plus justement le caractère mondial de notre entreprise et exprime plus clairement ce que nous sommes devenus et ce vers quoi nous nous projetons », a déclaré Mark Okerstrom, le PDG d'Expedia Group. « Avec cette précision et mise en évidence, nous pouvons désormais nous concentrer sur ce que nous faisons de mieux : faire en sorte que le monde soit à portée de nos clients et de nos partenaires du monde entier. »

Expedia Group (NASDAQ : EXPE) est l'une des plus grandes plateformes de voyage au monde. Nous nous appliquons à éliminer les obstacles au voyage, en le rendant plus facile, agréable, accessible et abordable. Nous faisons en sorte que le monde soit à portée de nos clients et de nos partenaires du monde entier. Nous tirons parti de notre plateforme et de nos capacités technologiques à travers un vaste portefeuille d'entreprises et de marques, pour ordonner les flux de voyageurs et offrir une expérience de voyage, à l'échelon local comme mondial. Notre famille de marques de voyage comprend : Brand Expedia®, Hotels.com®, Expedia® Partner Solutions, Egencia®, trivago®, HomeAway®, Orbitz®, Travelocity®, Wotif®, lastminute.com.au®, ebookers®, CheapTickets®, Hotwire®, Classic Vacations®, Expedia® Media Solutions, CarRentals.com™, Expedia Local Expert®, Expedia® CruiseShipCenters®, SilverRail Technologies, Inc., ALICE et Traveldoo®. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.expediagroup.com.

