Experian é nomeada pela Forbes como uma das empresas mais inovadoras do mundo pelo quinto ano consecutivo

Tecnologia, inovação e novas fontes de dados estão se fundindo para criar um número sem precedentes de novas maneiras de resolver os desafios imediatos das empresas e dos consumidores. Este reconhecimento ressalta o compromisso da Experian com a inovação e o uso do poder dos dados e da tecnologia para transformar vidas, negócios e economias para melhor.

"É uma honra para a empresa ser reconhecida pela inovação pelo quinto ano consecutivo," disse Brian Cassin, CEO da Experian. "Criamos uma cultura de inovação contínua focada em oportunidades para empresas e consumidores na economia digital e de dados atual."

A Experian subiu 40 posições no ranking deste ano, colocando-a ao lado de algumas das principais empresas de tecnologia do mundo, incluindo Tesla, Netflix e Amazon. O ranking da Forbes identifica as empresas que os investidores acreditam ser inovadoras atualmente, e que continuarão alcançando um novo crescimento lucrativo por meio da inovação no futuro. Esse reconhecimento demonstra a confiança dos investidores na capacidade da Experian de inovar hoje e nos próximos anos.

Saiba mais sobre o compromisso da Experian com a inovação neste link.

A Serasa Experian é parte da Experian, líder mundial em serviços de informação, fornecendo dados e ferramentas de análise a clientes ao redor do mundo. O Grupo auxilia os clientes no gerenciamento do risco de crédito, prevenção a fraudes, direcionamento de campanhas de marketing e na automatização do processo de tomada de decisão. A Experian também apoia pessoas físicas na verificação de seus relatórios e scores de crédito e na proteção a fraudes de identidade.

Em 2016, a Experian foi eleita, pela terceira vez, pela revista Forbes como uma das companhias mais inovadoras do mundo. A Experian plc está registrada na Bolsa de Valores de Londres (EXPN) e compõe o índice FTSE 100. A receita total para o ano fiscal encerrado em 31 de março de 2016 foi de US$ 4,6 bilhões. A empresa emprega cerca de 17.000 pessoas em 37 países e possui sede corporativa em Dublin, na Irlanda e sedes operacionais em Nottingham, no Reino Unido; na Califórnia, Estados Unidos, e em São Paulo, Brasil.

Para mais informações, visite www.experianplc.com ou veja o documentário Inside Experian.



