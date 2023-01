Experiência de visualização atualizada e uma nova forma de vida: Hisense apresenta TVs Mini LED ULED, TVs a laser e casa inteligente

Na CES deste ano, a Hisense 110 ULED X foi reconhecida como uma Homenageada dos Prêmios de Inovação (Innovation Award Honoree) da CES. Ostentando uma tela de 110 polegadas e resolução 8K, a 110 ULED X está equipada com tecnologias de visualização da mais alta qualidade, incluindo luz de fundo Mini LED, brilho máximo de até 2500 nits e desempenho incomparável de qualidade de imagem HDR. Com o controle inteligente de luz de fundo ativo e um novo chipset 8K proprietário, os espectadores podem desfrutar da melhor experiência de exibição, independentemente das mudanças no ambiente. Além das tecnologias de imagem de alto nível, a ULED X também cria som de qualidade cinematográfica com design de áudio de duplo teatro esquerdo e direito e canais 3.1.2 de som imersivo circundante. Além da ULED X, as séries U8K, U7K e U6K também estavam em exibição na CES deste ano.

TV a laser - qualidade de imagem mais agradável

A 8K Laser TV foi apresentada pela primeira vez aos mercados estrangeiros na CES deste ano. Este produto de edição limitada integra a mais avançada tecnologia de TV a laser, incluindo uma fonte de luz a laser de tripla cor, Dolby Atmos, DTS Virtual: X Audio Technology, certificações IMAX Enhanced, etc. As TVs a laser mais recentes da Hisense aprimoram a experiência de visualização com uma nova tela ALR de alto ganho para maior brilho e uma imagem mais nítida, um sintonizador de TV integrado e recursos e qualidade de áudio premium. Uma variedade de modelos, incluindo o L9H e o L5H, estão prontos para atender às diferentes necessidades dos consumidores.

Casa inteligente - uma nova forma de viver

A Hisense também vem evoluindo sua estratégia de casa inteligente, aproveitando seus pontos fortes em tecnologia de exibição, eletrodomésticos e sistemas operacionais. Como um compromisso da Hisense com esta estratégia, a ConnectLife está tornando a gestão das tarefas diárias mais fácil, sustentável e divertida. Além disso, a plataforma operacional de TV inteligente Hisense VIDAA, juntamente com a ConnectLife, reúne eletrodomésticos inteligentes para criar um ecossistema conectado que facilita o gerenciamento e o monitoramento da casa, colocando o usuário no centro da experiência doméstica.

A Hisense Future of Cooking Technology, que tornou o ato de cozinhar mais fácil e inteligente, foi um fator surpreendente da exposição da Hisense. Por exemplo, o Hisense Smart Combi Steam Oven oferece aos usuários muitos recursos convenientes, como cozimento por zona, digitalização para cozinhar, liberação automática de vapor, etc.

Além disso, a exibição comercial da Hisense também foi apresentada na CES 2023. Oferecendo uma experiência 4K vibrante, confiabilidade líder do setor e os mais recentes sistemas operacionais Android, a Hisense oferecerá diferentes soluções de exibição comercial que criarão uma experiência interativa única para os usuários.

A CES impulsiona o consumo de eletrodomésticos. Com a presença da Hisense, os consumidores receberam uma visão dos aspectos práticos e uma nova direção na mudança de eletrodomésticos.

