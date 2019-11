Experimente la maravilla de la temporada de las fiestas en el Empire State Building

El recorrido de los visitantes hasta el observatorio del piso 86, mundialmente famoso, se engalana con un sentimiento festivo en los siguientes puntos:

Vestíbulos de la Quinta Avenida y el observatorio:

Durante la semana del 11 de noviembre de 2019, el espíritu festivo del Empire State Building cobra vida. Ornamentos y decoraciones en matices clásicos de oro, bronce y plata pondrán de relieve los detalles art déco distintivos del hall de la Quinta Avenida. El 13 de noviembre, las Radio City Rockettes "revelarán" una vez más los ventanales festivos personalizados de la Quinta Avenida del ESB, diseñados por Mark Stephen Experiential Agency. Los ventanales presentarán varias imágenes del edificio contra ornamentos metálicos reflectantes, paisajes de caramelo y cascanueces.

El ESB resonará también en las fiestas con interpretaciones de música en vivo en el hall de la Quinta Avenida. Para sumarse al clima festivo, desde el lunes, 2 de diciembre hasta el viernes, 27 de diciembre de 2019, un pianista interpretará clásicos navideños y una serie de favoritos de temporada. El ESB presentará también las actuaciones de varios coros estudiantiles locales durante toda la temporada de fiestas.

Galerías del segundo piso:

En su camino al observatorio del piso 86, se invita a los visitantes a explorar el lugar del ESB en la cultura popular mediante nueve presentaciones interactivas envolventes que abarcan 929 metros cuadrados. Transpórtese hasta comienzos de la década de 1930 y experimente personalmente la construcción del Empire State Building; disfrute de un cortometraje que presenta favoritos de las fiestas como Elf, When Harry Met Sally y A Very Harold and Kumar Christmas en una exhibición panorámica de 72 pantallas. Y asegúrese de terminar su visita con una foto en la mano gigante de King Kong.

Plataformas de observación:

Cuando los visitantes llegan a las plataformas de observación de los pisos 86 y 102, nunca saben con quién podrían encontrarse. Durante noviembre y diciembre, el edificio recibirá a notables celebridades invitadas en su famoso observatorio del piso 86 para disfrutar de sus vistas de 360 grados. En años anteriores, el edificio recibió invitados tales como Mariah Carey, Gwen Stefani, Hugh Jackman y Zac Efron durante la temporada de fiestas.

Visitas al ESB en invierno:

Por primera vez, el Empire State Building incluye lámparas de calefacción en su mundialmente famoso observatorio del piso 86 para mantener el frío a raya mientras los visitantes disfrutan de sus vistas de 360 grados al aire libre. Desde nuestras exhibiciones en interiores en el 2.º piso hasta nuestro observatorio con temperatura controlada y ventanas del suelo al techo en el piso 102, los visitantes se mantendrán abrigados aun cuando el tiempo en el exterior sea horroroso.

Iluminación de la torre icónica:

Durante toda la temporada de fiestas, el ESB iluminará la línea del horizonte de la Ciudad de Nueva York con las luces de su torre en celebración del Día de Gracias, Jánuca, Navidad y la noche de Año Nuevo.

Para consultar el programa de iluminación completo, visite http://www.esbnyc.com/explore/tower-lights/calendar.

Acerca del Empire State Building

Elevándose 443 metros sobre Midtown Manhattan (desde la base hasta la antena), el Empire State Building, perteneciente a Empire State Realty Trust, Inc., es "el edificio más famoso del mundo". Con nuevas inversiones en eficiencia energética, infraestructura, espacios públicos y servicios, el Empire State Building atrae a inquilinos de primera clase de una amplia gama de industrias de todo el mundo. El Empire State Building fue nombrado el destino de viaje más popular del mundo en un estudio realizado por Uber y el edificio preferido de los Estados Unidos en una encuesta del American Institute of Architects (Instituto Estadounidense de Arquitectos). Para obtener más información acerca del Empire State Building, visite www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc o www.pinterest.com/empirestatebldg.

Acerca de Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), una importante sociedad de inversión inmobiliaria (REIT, por sus siglas en inglés), posee, gestiona, opera, adquiere y reposiciona oficinas y propiedades minoristas en Manhattan y el área metropolitana de Nueva York, incluido el Empire State Building, "el edificio más famoso del mundo". Con sede en Nueva York, Nueva York, la cartera de oficinas y propiedades minoristas de la compañía abarcaba, al 30 de septiembre de 2019, 938.000 metros cuadrados en alquiler, compuestos por 873.000 metros cuadrados en alquiler en 14 locales de oficinas --nueve en Manhattan, tres en el Condado de Fairfield, Connecticut, y dos en el Condado de Westchester, Nueva York--, y aproximadamente 65.000 metros cuadrados en alquiler en la cartera minorista.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1023833/Empire_State_Realty_Trust_holiday.jpg

FUENTE Empire State Realty Trust, Inc.

http://www.esbnyc.com



