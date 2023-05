Experlogix ajoute le commerce numérique à sa gamme de produits

SOUTH JORDAN, Utah, 25 mai 2023 /PRNewswire/ -- Experlogix, dont les solutions d'accélération du chiffre d'affaires simplifient les processus commerciaux les plus complexes, a intégré Aphix Software, la première plateforme de commerce numérique pour des commandes clients fluides, à sa suite de solutions.

Aphix et ses produits intègreront la suite Experlogix sous le nom d'Experlogix Digital Commerce, aux côtés de Experlogix CPQ et Experlogix Document Automation.

The Experlogix suite of business applications offers purpose-built digital solutions that make it easier for your clients to buy from you. No matter how complex your business or its products, our seamless integrations and low-code/no-code configurability create outstanding digital experiences for your buyers, clients, distributors, and dealers. Headquartered in the United States and the Netherlands, we’ve worked with thousands of customers across a wide range of industries over the past two decades

« Aphix et Experlogix ont le même objectif : offrir à leurs clients des solutions qui facilitent l'achat, a déclaré Bill Fox, directeur général d'Experlogix. Avec Experlogix Digital Commerce, les clients ont désormais la possibilité de mettre leur entreprise entièrement en ligne pour les commandes en temps réel, quelle que soit la complexité de leur produit, le tout au sein des systèmes qu'ils utilisent déjà. »

Experlogix Digital Commerce est la dernière nouveauté de la suite de solutions d'accélération du chiffre d'affaires d'Experlogix, et s'intègrera bientôt à Microsoft Dynamics, elle est nativement intégrée aux systèmes ERP tels que SAP, Sage, Intacct et d'autres, et crée ainsi l'expérience de commerce numérique la plus rapide et la plus simple pour les entreprises et leurs clients. La nouvelle offre tire remarquablement parti des informations sur les produits, les prix, la disponibilité des stocks, les comptes des clients et d'autres informations en temps réel pour alimenter de façon fluide les ventes multicanaux au moyen de boutiques en ligne automatisées et de processus d'approvisionnement simplifiés.

Graham O'Rouke, directeur général d'Aphix Software, a déclaré : « Les entreprises font des pieds et des mains pour répondre aux attentes des clients en matière d'expériences d'achat numériques intuitives et faciles, un défi qui nécessite habituellement de réunir de multiples solutions, ce qui laisse des lacunes dans les données et crée un risque pour la continuité des activités. »

« Pour que les activités puissent évoluer plus rapidement que jamais, les entreprises ont besoin d'une solution de commerce numérique conçue spécialement pour s'intégrer et simplifier les besoins les plus complexes en matière de commandes, a déclaré Graham O'Rouke. Experlogix Digital Commerce, combiné avec Experlogix CPQ et Experlogix Document Automation, apporte aux entreprises la technologie et l'expertise nécessaires pour dépasser les attentes des clients, entièrement clé en main. »

À propos d'Experlogix

La suite d'applications commerciales d'Experlogix offre des solutions numériques conçues sur mesure pour faciliter l'achat de vos clients. Quelle que soit la complexité de vos activités ou de vos produits, nos intégrations fluides et notre configurabilité low-code/no-code créent des expériences numériques exceptionnelles pour vos acheteurs, vos clients, vos distributeurs et vos revendeurs.

Basés aux États-Unis et aux Pays-Bas, nous avons travaillé avec des milliers de clients dans un large éventail de secteurs au cours des deux dernières décennies pour mobiliser les clients et assurer la croissance des entreprises à l'aide de solutions de CPQ (configuration, tarification et création de devis), d'automatisation de documents et de commerce numérique.

Experlogix permet de simplifier le complexe.

Matthew Lee, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2083610/Experlogix_Experlogix_Adds_Digital_Commerce_to_Its_Product_Suite.jpg

SOURCE Experlogix