Experlogix LLC e Xpertdoc Technologies se unem sob a marca Experlogix House

SOUTH JORDAN, Utah, 24 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Experlogix, cujas soluções de software de CPQ e de automação de documentos simplificam as vendas mais complexas e outros processos, anunciou hoje seus planos de consolidar todos os produtos e serviços da Experlogix LLC e da Xpertdoc Technologies em uma marca unificada de Experlogix. A transição da marca segue uma mudança de nome operacional de Xpertdoc Technologies Canada para Experlogix Technologies Canada.

Após a aquisição da Xpertdoc Technologies em dezembro de 2020, a Experlogix ampliou sua oferta de CPQ, a melhor da categoria, incluindo recursos integrados de geração e automação de documentos por meio da Xpertdoc. De acordo com a nova marca corporativa da Experlogix, todos os clientes — tanto os de CPQ quanto os de automação de documentos — podem esperar a mesma dedicação e suporte de todos os produtos e serviços, agora oferecidos como um conjunto de soluções.

Os produtos de geração e automação de documentos da Xpertdoc agora serão oferecidos como parte da Experlogix Document Automation. O produto de configuração, preço, cotação (CPQ) da Experlogix será vendido agora como Experlogix CPQ.

Os dois domínios da web atuais da empresa serão combinados para facilitar a transição para uma marca única. O novo site incorporará o conteúdo e suporte da Xpertdoc ao site Experlogix.com, com a transição de todas as propriedades digitais atualmente previstas para o início de 2023.

"O CPQ e a automação de documentos compartilham um elemento comum: eles ajudam as empresas a gerenciar processos complexos de forma eficaz para aprimorar suas experiências do cliente e do funcionário e acelerar a geração de receita", disse Bill Fox, CEO da Experlogix. "Desde o início, sabíamos que queríamos ser uma empresa forte com várias ofertas de produtos. Agora, como uma marca singular, a Experlogix pode reunir nossa equipe de mais de 300 especialistas e experiência incomparável para impulsionar o sucesso para os clientes e parceiros."

A aquisição aumentou o valor para os clientes e ajudou a impulsionar o crescimento significativo da empresa, incluindo a adição de mais de 100 novas contratações em várias regiões, 49% de aumento no faturamento ano a ano e suporte para mais de 600 empresas em todo o mundo, marcando a posição da Experlogix como a empresa privada de crescimento mais rápido número 3.079 nos EUA, conforme a classificação Inc. 5000 de 2022.

"Passamos de uma empresa pequena para uma de porte médio que ainda pode ser ágil e flexível, com os recursos e a estabilidade de uma organização maior", disse Fox. "Como uma entidade combinada, nosso objetivo é que a marca Experlogix reflita esta evolução e se torne mais navegável para nossos clientes, parceiros e observadores do setor, permitindo que os integremos a nossa visão do futuro."

O anúncio veio após novas contratações de liderança para reforçar a experiência, a expansão do mercado e o crescimento contínuo da empresa, incluindo:

Beth Thronton , diretora de faturamento

, diretora de faturamento Renee Gregor , vice-presidente de alianças estratégicas e parcerias

, vice-presidente de alianças estratégicas e parcerias Mark Conway , vice-presidente de vendas na EMEA

, vice-presidente de vendas na EMEA Angie Cox , vice-presidente de vendas na América do Norte

, vice-presidente de vendas na América do Norte Arjun Nukal, diretor financeiro

A Experlogix convidará os clientes para um próximo Encontro da Comunidade da América do Norte no estande 406, onde compartilhará mais informações sobre seu conjunto de produtos de primeira linha, parcerias e poderosas integrações da plataforma CRM e ERP.

Sobre a Experlogix

As soluções da Experlogix simplificam e humanizam os produtos e processos mais complexos para viabilizar a velocidade do fluxo de trabalho e criar uma melhor experiência para o cliente. O Experlogix CPQ torna a configuração e outros processos mais rápidos do que você poderia imaginar e mais simples do que você ousaria conceber. O Experlogix Document Automation simplifica e otimiza até mesmo os processos de documentos mais complexos para empresas do mundo todo, em qualquer setor. Experlogix — simplificando o complexo.

A Experlogix é uma empresa global sediada em Salt Lake City, com sede europeia em Veenendaal, na Holanda. Estamos on-line em www.experlogix.com

