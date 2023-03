Experlogix publie son rapport 2023 sur les tendances en matière de CPQ et d'automatisation de documents

SOUTH JORDAN, Utah, 29 mars 2023 /PRNewswire/ -- Un nouveau rapport d'Experlogix, leader mondial des solutions de CPQ (configuration, tarification, cotation) et d'automatisation de documents, révèle quatre tendances clés des technologies d'entreprise en 2023, avec en tête de liste une demande de logiciels accessibles et sécurisés.

Le rapport examine les pressions auxquelles les entreprises font face alors qu'elles étendent leurs activités tout en soutenant les milieux de travail hybrides. Les résultats permettent également d'identifier les facteurs que les dirigeants d'entreprise considèrent comme les plus importants pour leurs futurs achats technologiques.

« Notre objectif était de demander aux chefs d'entreprise comment les services de CPQ et la technologie d'automatisation de documents influent sur leurs flux de travail et quels sont les défis qui causent le plus de frictions en ce moment, a déclaré Bill Fox, PDG d'Experlogix. Ce que je retiens surtout, c'est la forte demande de solutions exploitables par des utilisateurs non techniques, et le fait que les employés se sentent mieux dans leur travail lorsqu'ils sont adéquatement soutenus pour utiliser les outils à leur disposition. »

Voici les principales tendances en matière de CPQ et d'automatisation de documents incluses dans le rapport :

L'accessibilité et la sécurité seront les principales préoccupations technologiques en 2023. Les répondants ont déclaré que la mise en œuvre de solutions low-code ou no-code (78 %) et la sécurité des données (74 %) seront essentielles à l'expansion des activités. L'investissement à tous les niveaux. Les deux obstacles les plus courants à l'adoption des solutions de CPQ et de la technologie d'automatisation de documents par les utilisateurs étaient la formation des employés et le soutien des équipes dirigeantes. Une cause d'optimisme. Les moyennes entreprises (49 %) sont les plus optimistes dans le contexte de perturbations macroéconomiques et accordent le plus d'importance à l'amélioration de l'expérience des employés comme stratégie de succès et de rétention. Ce sont les petites choses qui comptent. Une majorité de chefs d'entreprise ont déclaré que les outils de CPQ et d'automatisation de documents ont un impact démontrable sur le succès des activités en permettant aux équipes de travailler plus rapidement et en toute confiance. La technologie a permis d'améliorer considérablement les interactions avec les clients, l'expérience des employés et la rentabilité.

Le rapport traite également des défis critiques auxquels les entreprises de toute taille doivent faire face lorsqu'elles optimisent les investissements en matière de CPQ et de technologie d'automatisation de documents pour réussir.

Principaux défis relevés par les solutions de CPQ :

Traitement rapide des devis clients

Amélioration de l'adoption et de l'utilisation des solutions existantes

Garantie d'harmonisation des devis clients et des capacités de production réelles

Principaux défis relevés par l'automatisation de documents :

Harmonisation des ventes et de la production

Amélioration de l'adoption et de l'utilisation des solutions existantes

Amélioration de la communication interne et externe

Découvrez davantage d'informations en téléchargeant le rapport complet d'Experlogix.

