Expert em hidratação e inovação, Cetaphil lança Gel Creme Rápida Absorção

Marca aposta em novidade com ingredientes de origem botânica que regeneram e acalmam a pele¹, além de promoverem hidratação intensa

SÃO PAULO, 27 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Em comemoração aos seus 75 anos, Cetaphil apresenta mais uma inovação: o Gel Creme Rápida Absorção. Com o intuito de oferecer o cuidado completo para a pele sensível, o novo produto da marca possui fórmula rica em agentes emolientes e apresenta textura leve, permitindo uma rápida absorção pela pele, que fica hidratada por 48h.

Cetaphil inova com esta fórmula desenvolvida para proporcionar uma surpreendente experiência sensorial. Com Aloe Vera que regenera e acalma a pele e alantoína que auxilia a redução da sensação de desconforto, deixando a pele com uma sensação suave e macia¹.

Disponível nos tamanhos 226g e 453g e de fácil de aplicação*, o produto acalma todos os tipos de pele sensível após 21 dias de uso*, reparando a barreira protetora da pele e ajudando a mantê-la com aparência saudável**. Além disso, o Gel Creme também é hipoalergênico, livre de parabenos e clinicamente testado em peles sensíveis.

O lançamento já pode ser encontrado nos principais pontos de venda do país e é importante sempre consultar um dermatologista para ter as melhores recomendações de cuidados com cada tipo de pele.

*Estudo realizado com 43 participantes

**Estudo realizado com 43 participantes durante 21 dias.

Sobre a Galderma

A Galderma é a empresa líder na categoria exclusivamente dedicada à dermatologia, presente em aproximadamente 90 países. Fornecemos um portfólio inovador e baseado na ciência de marcas e serviços premium que abrangem todo o espectro do mercado de dermatologia em rápido crescimento, por meio de Estética Injetável, Dermocosméticos e Dermatologia Terapêutica. Desde nossa fundação em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano – a pele – atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entendemos que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações: www.galderma.com e www.cetaphil.com.br.

FONTE Galderma

