Expertin fordert einheitliche Spezifikation für F5G zur Förderung des Industriewachstums

Dr. Jiang Ming, stellvertretende Vorsitzende der Industriespezifikationsgruppe F5G (ISG F5G) am Europäischen Institut für Telekommunikationsnormen (ETSI), äußerte diese Forderung auf dem vom chinesischen Telekommunikationsriesen Huawei organisierten Kundenstrategie- und Problempunktanalyse-Seminar (Customer Strategy and Pain Points Analysis Seminar – CSPA) 2020.

Jiang sagte, die rasante Entwicklung der Digitalwirtschaft und die COVID-19-Pandemie hätten den Bedarf an schnelleren und zuverlässigeren Internetverbindungen noch verstärkt.

Glasfasernetze als Grundlage sowohl der 5G- als auch der F5G-Technologie seien die Zukunft der Breitbandtechnik, erklärte sie. Dies diene nicht nur den Benutzern und Telekommunikationsbetreibern, sondern fördere auch die Entwicklung verschiedener Wirtschaftsbereiche und Branchen.

Allerdings, so Jiang, befinde sich die Entwicklung von Glasfasernetzen als neue Infrastruktur in den verschiedenen Ländern und Regionen derzeit noch in unterschiedlichen Stadien, wobei die industriellen Spezifikationen noch immer fragmentiert seien.

Im Februar gab das ETSI die Einrichtung einer Gruppe bekannt, die sich mit der Spezifizierung des Festnetzes der fünften Generation befassen soll (ETSI ISG F5G). Diese Gruppe untersucht vornehmlich welche Festnetzentwicklung erforderlich ist, um die Vorteile, die 5G den Mobilfunknetzen und der Kommunikation gebracht hat, auch bei F5G zu erreichen und weiter auszubauen. Sie wird außerdem noch Verbesserungen basierend auf früheren Lösungen und den neuen Merkmalen von F5G vorschlagen.

F5G biete eine vollständige Glasfaserverbindung, verbesserte Festnetz-Breitbandverbindungen und ein garantiert zuverlässiges Nutzererlebnis, erklärte Jiang. Ziel der ISG sei es, durch die Anwendung der Glasfasertechnologie in verschiedenen Szenarien neue Möglichkeiten zu eröffnen, um die Prämisse „Glasfaser für Zuhause" zu „Glasfaser für alles und überall" zu erweitern.

Sie sagte, die Gruppe werde an der Erstellung eines Weißbuchs und einer Reihe von Forschungsstudien für F5G arbeiten sowie in Partnerschaften mit ihren Mitgliedern zu einem umfassenden F5G-Industrieökosystem beitragen.

