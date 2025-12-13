Exploiter le « champ pétrolifère urbain » : Valoriser les déchets de films plastiques

Comment transformer un film plastique en combustible et passer du statut de déchet à celui de trésor ?

HANGZHOU, Chine, 13 déc. 2025 /PRNewswire/ -- Des centaines de millions de tonnes de matériaux légers se trouvent dans les déchets de construction et de démolition, les films PP et PE représentant environ 50 %. Associés aux films plastiques issus des déchets solides municipaux, aux déchets résiduels des décharges, aux films agricoles et aux paillis, ils forment d'immenses « champs pétrolifères urbains » qui n'attendent qu'à être exploités. Pourtant, les technologies de triage traditionnelles ne permettent pas d'obtenir une séparation de haute pureté des films PP/PE, laissant ce potentiel énergétique inexploité pendant des années.

Tapping the 'Urban Oil Field': Extracting PP/PE from CDW

La clé de l'exploitation de ces « gisements de pétrole urbains » réside dans une technologie de tri efficace.

Les matériaux légers contiennent des impuretés complexes comme les films PVC, les films PET, les copeaux de bois, les déchets plastiques, le papier et le sable. Les films en PVC et en PET, visuellement similaires aux films en PP/PE, constituent les plus grands défis en matière de tri - et sont essentiels à éliminer en raison de leur grave dangerosité pour la pyrolyse : Le PVC libère du chlorure d'hydrogène à haute température, ce qui corrode les équipements et génère des dioxines toxiques ; le PET a une température de pyrolyse élevée et produit des composants contenant de l'oxygène qui réduisent la stabilité et le pouvoir calorifique du combustible.

Le FASTSORT-FILM (Film AI Hyperspectral Optical Sorter) de DATABEYOND permet l'extraction de « champs pétrolifères urbains ».

S'appuyant sur une base de données IA de pointe et une reconnaissance hyperspectrale de précision à 256 bandes, il trie les films PP/PE à partir de matériaux légers complexes avec une précision de plus de 95 %, tout en éliminant efficacement les films PVC, les films PET et d'autres impuretés. Cela garantit la pureté de la matière première pour la pyrolyse ultérieure et élimine les interférences d'impuretés à la source.

Les films PP/PE de haute pureté peuvent être convertis en huile de pyrolyse par craquage thermique anaérobie. Raffinée, cette huile est transformée en composants de carburant tels que le diesel et l'essence non spécifiés - chaque tonne de film PP/PE produit de 0,6 à 0,75 tonne d'huile. Ce processus permet de réaliser un cycle durable de transformation des déchets en énergie et de réduire considérablement les émissions de carbone.

Les « champs pétrolifères urbains » ne sont plus un rêve lointain, mais une opportunité verte de notre époque. La technologie de tri intelligent de DATABEYOND permet de réaliser des percées dans la transition énergétique mondiale et de renforcer la protection de l'environnement. En exploitant l'innovation, nous dynamisons l'économie circulaire. Rejoignez-nous pour explorer ces « gisements de pétrole urbains » grâce à la collaboration et à des solutions de pointe pour favoriser le développement durable.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=-OPC12uKXCs