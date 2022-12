ExPLoRNA Therapeutics reçoit un financement pour faire progresser sa nouvelle technologie ARNm

Ce financement de la part de la Fondation Bill & Melinda Gates servira à étudier les avantages des nouveaux analogues de structure coiffe pour les applications médicales

VARSOVIE, Pologne, 8 décembre 2022 /PRNewswire/ -- ExPLoRNA Therapeutics, société de biotechnologie polonaise qui révolutionne les vaccins et les traitements à base d'ARNm grâce à une efficacité translationnelle sans précédent, a reçu un financement de la part de la Fondation Bill & Melinda Gates pour poursuivre le développement de sa technologie unique d'ARNm. ExPLoRNA est spécialisée dans les nouveaux analogues de structure coiffe, la partie initiale de l'ARNm indispensable à la production de la protéine codée. La technologie d'ExPLoRNA augmente la production de protéines au-delà de l'échelle observable jusqu'à présent avec d'autres analogues de structure coiffe standard.

Le financement total reçu de la part de la Fondation Bill & Melinda Gates s'élève à 813 578 dollars et servira à un projet de 14 mois. Ce projet vise à mieux comprendre les avantages des analogues de structure coiffe d'ExPLoRNA, notamment en termes de réduction de la dose d'ARNm nécessaire pour obtenir des effets thérapeutiques dans le cadre de la vaccination et de la production d'anticorps monoclonaux.

Les essais prévus comprennent l'utilisation des formulations de nanoparticules lipidiques (LNP) d'Acuitas Therapeutics, à la pointe de la technologie et validées cliniquement. Acuitas est connu pour avoir fourni avec succès la technologie LNP pour l'un des deux seuls vaccins contre le COVID-19 à base d'ARNm approuvés par les autorités réglementaires.

ExPLoRNA Therapeutics est la première société de biotechnologie polonaise à recevoir un financement de la part de la Fondation Bill & Melinda Gates. Grâce à ce projet, ExPLoRNA Therapeutics s'engage à rendre la technologie de l'ARNm plus accessible dans les pays à faible revenu pour aider à combattre les maladies qui menacent la vie et le bien-être des populations.

« Nous remercions la fondation de son soutien pour nous aider à concrétiser notre vision. Avec l'aide de cette subvention, nous avons l'intention d'accélérer le développement de futurs vaccins et traitements à base d'ARNm, » a déclaré Jacek Jemielity, PDG d'ExPLoRNA Therapeutics, et professeur à l'Université de Varsovie.

À propos d'ExPLoRNA Therapeutics

ExPLoRNA Therapeutics ( www.explorna.com ) mobilise avec passion plus de 20 ans de recherche sur les analogues de structure coiffe et met au point des solutions novatrices pour l'ARNm en tant que plateforme thérapeutique, applique ces solutions dans des programmes de traitement uniques et fournit la technologie, la plateforme thérapeutique et les traitements aux partenaires pharmaceutiques.

À propos d'Acuitas Therapeutics

Fondée en février 2009, Acuitas Therapeutics ( www.acuitastx.com ), basée à Vancouver, est une société privée de biotechnologie spécialisée dans la mise au point de systèmes d'administration d'acides nucléiques thérapeutiques basés sur des nanoparticules lipidiques. Son équipe travaille avec des partenaires pour développer de nouveaux traitements afin de répondre à des besoins cliniques non satisfaits en s'appuyant sur ses capacités reconnues au niveau international en matière de technologie d'administration.

SOURCE ExPLoRNA Therapeutics