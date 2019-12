Expo Center Norte confirma, pelo 15º ano consecutivo, patrocínio platina ao ESFE

SÃO PAULO, 18 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- O Encontro do Setor de Feiras e Eventos (ESFE), principal evento para o setor M.I.C.E. da América Latina, realiza a sua 15ª edição no dia 11 de fevereiro de 2020, na UNIBES Cultural. Há 15 anos o evento conta com o Expo Center Norte como seu patrocinador principal.

"É com grande orgulho que confirmamos a participação do Expo Center Norte no ESFE como patrocinador Platina pelo 15º ano consecutivo. Este é um importante evento que incentiva o crescimento dos segmentos em que atuamos por meio da disseminação de conteúdo, tendências e inovações, além de fortalecer o networking entre profissionais e empresas de todo o País", afirma Paulo Ventura, diretor superintendente do Expo Center Norte.

Inaugurado em novembro de 1993, o Expo Center Norte nasceu para consolidar a região norte da cidade de São Paulo como o polo de feiras e congressos. O empreendimento comporta instalação capaz de acomodar eventos de qualquer porte, além de ter modernos equipamentos e localização privilegiada.

O sucesso do estabelecimento fica evidente quando apresentada a sua evolução desde a inauguração até hoje: a área, inicialmente, de 35 mil m², aumentou gradativamente até chegar aos atuais 98 mil m²; distribuídos em cinco pavilhões e 21 auditórios. O Centro de Convenções, de característica modular, foi projetado para receber até 4.500 pessoas simultaneamente, tornando-se o maior de São Paulo.

A ampliação da área de pavilhões e a construção do novo Centro de Convenções, em 2009, posicionaram o empreendimento como um dos mais versáteis e completos locais de eventos do Brasil. Hoje, modernizado, deixa São Paulo à altura de outras cidades de primeiro mundo para realização de feiras e congressos. O Expo Center Norte integra o complexo multiuso Cidade Center Norte, que conta também com os Shoppings Center Norte e Lar Center e o Novotel Center Norte.

O Encontro do Setor de Feiras e Eventos já tem como confirmados o patrocínio do Expo Center Norte, DMR Karam, Club Med, GL events, UNIBES Cultural, Programasom, Visit Portugal; apoio da Reed Exhibitions Alcantara Machado e Francal Feiras; apoio institucional da AMPRO, Visite São Paulo, ABEOC Nacional e UFI; parceiros de mídia Radar Television, Radar Magazine, Caras, Rádio Bandeirantes e Mercado & Eventos.

Anote na agenda:

Data: 11/02/2020

Local: UNIBES Cultural - Rua Oscar Freire, 2.500

Site: http://www.esfe.com.br

Contato de imprensa: redacao@gruporadar.com.br (11) 3205-1784

FONTE ESFE

SOURCE ESFE