Expo para Empresarios POSiBLE LA Regresa un Tercer Año para Impulsar a Negocios Hispanos en el Sur de California

Creado con el empresario latino en mente, POSiBLE LA se ha organizado en torno a cinco ámbitos empresariales —planear, financiar, estructurar hacer crecer e inspirar— y ofrece a los concurrentes acceso a recursos cruciales, incluidos nuevos productos, herramientas y plataformas. Los participantes también oirán presentaciones por exitosos líderes empresariales y tendrán la oportunidad de aprender de una variedad de asociados locales. Los empresarios en ciernes saldrán inspirados, motivados y dotados de herramientas para el éxito.

"Los latinos siguen desempeñando un papel integral en el crecimiento económico y sabemos que con los recursos adecuados, las empresas propiedad de latinos pueden tener un impacto incluso mayor", dijo Luis Patiño, presidente y gerente general de Univision Los Ángeles. "Los miembros de nuestra comunidad están muy motivados y dedicados a desarrollar empresas propias. POSiBLE LA promueve esa pasión y empodera a los angelinos al ofrecer acceso a los recursos necesarios para hacer que sus ideas cobren vida y propulsar sus empresas hacia el futuro".

Como auspiciador de presentación de POSiBLE LA 2019, Wells Fargo ofrecerá dos paneles durante la cumbre. El primero, titulado "The ABCs of Finance" tratará lo básico sobre las finanzas de una pequeña empresa, además de los obstáculos económicos que sus propietarios enfrentan. El segundo panel, "Preparing Today for a Better Future Tomorrow" será sobre la importancia de prácticas comerciales óptimas para asegurar la estabilidad financiera. Latinas propietarias de empresas hablarán en ambos paneles y contarán sus experiencias y los obstáculos que enfrentaron como empresarias camino al éxito. La moderadora de cada panel será Gabriela Teissier, conductora de Primera Hora, el popular noticiero matutino local de Univision en Los Ángeles.

"Wells Fargo tiene el compromiso de ayudar a los empresarios latinos a poner en práctica sus ideas, pasión y determinación con los recursos y la asesoría que los ayudarán a hacer realidad su objetivo de ser propietarios de negocios exitosos", dijo Alice Juárez, presidenta regional de Wells Fargo. "Es un gran gusto para nosotros ser auspiciadores de la presentación de la expo POSiBLE LA de este año. Esta colaboración es parte de nuestra promesa de empoderar a pequeños empresarios latinos para que tomen decisiones financieras basadas en la información y aumentar el empoderamiento económico de todos los latinos en las comunidades a las que prestamos servicios".

El programa de POSiBLE LA2019 también incluirá el retorno del POSiBLE Accelerator Program. Presentado por Televisa Foundation y Univision Los Ángeles, el POSiBLE Accelerator Program es gratuito y ofrece capacitación y herramientas, además de acceso a recursos y oportunidades para llevar al próximo nivel a las nuevas empresas de latinos o ideas para negocios. La inscripción en el POSiBLE Accelerator Program se inició el 10 de junio y concluirá el 31 de agosto. Los participantes interesados pueden obtener acceso a información adicional aquí.

Harán presentaciones adicionales de POSIBLE LA:

Para el cronograma completo de POSiBLE LA, la lista completa de oradores e información sobre la compra de entradas, por favor, visiten http://posiblela.com/. Los empresarios podrán participar en la conversación vía Facebook, Twitter e Instagram y usando el hashtag #POSIBLELA en las diversas plataformas de redes sociales.

Acerca de Univision Communications Inc.

Como la principal empresa de medios de comunicación dirigidos a los hispanos en Estados Unidos, Univision Communications Inc. los entretiene, informa y empodera con contenido de noticias, deportes y entretenimiento en televisión de señal abierta y cable, además de audio y plataformas digitales.

[1] Fuentes: Stanford Latino Entrepreneurship Initiative usó cálculos de la 2016 Annual Survey of Entrepreneurs (ASE) y 2012 Survey of Business Owners (SBO).

