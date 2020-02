EXPOCOMER 2020 será realizada no Panamá Convention Center Amador

CIDADE DO PANAMÁ, 5 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- A Câmara de Comércio, Indústrias e Agricultura do Panamá (CCIAP) e a Autoridade de Turismo do Panamá (ATP) anunciaram que a EXPOCOMER será realizada de 3 a 6 de junho de 2020, tendo como cenário o novo Panamá Convention Center Amador, infraestrutura localizada estrategicamente na área turística da cidade, às margens do Canal do Panamá.