Export Portal, com sede nos EUA, participa da ECOM EXPO '18, em Moscou; CEO procura um diálogo com a comunidade de tecnologia Blockchain sobre a nova fase de crescimento na Rússia

Países no mundo todo estão tentando se destacar no espaço da tecnologia Blockchain. Dubai, Rússia, EUA e outros países querem estar na estrada de alta velocidade nesta nova onda de comércio baseada na integridade das transações. A CEO da Export Portal, a Srta. Ally Spinu participará deste evento com a intenção de abrir negociações com administradores do governo, PMEs e líderes de redes de suprimento no Espaço do Comércio Eletrônico e na tecnologia de Blockchain. Não há restrições ou limites sobre quanto a que valor pode ser comercializado na importação/exportação nesta era digital.

A Srta. Spinu afirmou: "A Export Portal já passou pela fase de prova de conceito e está pronta para nossa nova fase de expansão. Rússia, Sudeste Asiático e Oriente Médio serão onde a nova guerra intelectual, tecnológica e comercial baseada na tecnologia Blockchain será vencida".

FONTE Export Portal

