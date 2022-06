Exposhopping e Congresso Internacional de Shopping Centers apresentam novas tendências do setor

Os desafios superados foram celebrados já na abertura do Congresso pelo presidente da Abrasce, Glauco Humai. Ele relembrou os obstáculos enfrentados pelas medidas restritivas impostas pela pandemia do coronavírus ao longo de 2020 e 2021 e ressaltou como a recuperação do varejo dos shoppings está cada vez mais consolidada neste ano, mesmo diante de um cenário macroeconômico contaminado pela inflação, desemprego e juros em alta. "Nossa criatividade, inovação e resiliência foram colocadas à prova. Lembrem-se, somos mais fortes, porque somos um setor unido e não só respondemos a todos os desafios, como ultrapassamos todas as expectativas", ressaltou.

André Friedheim, presidente da Associação Brasileira de Franchising (ABF) lembrou que os dois setores não apenas coexistem, mas fazem parte de um ecossistema econômico que se retroalimenta. Ele comemorou a parceria nos eventos. "Esse é um pequeno exemplo de como deve ser a relação entre as franquias e shopping centers", disse.

Painéis - Ao longo da manhã, relevantes nomes dos mais diversos setores envolvidos na indústria dos shoppings falaram sobre as dinâmicas do varejo, perspectivas e o que deve impactar com cada vez mais força o consumo no Brasil e no mundo.

Krizia Gatica, consultora sênior da WGSN, afirmou que, no momento, é impossível falar de um futuro do varejo sem citar a Covid-19 e como o vírusla impactou o setor e citou exemplos de mudanças já diagnosticadas. "Quando a gente fala sobre expectativas do consumidor a gente vê que o consumidor passou a esperar novas experiências sobre o comércio e varejo. Passamos a humanizar e valorizar mais as relações de consumo, assim como a eficiência e autonomia na dinâmica das compras", enfatizou.

Se inovação foi a palavra de ordem do dia, o tão badalado e discutido Metaverso não poderia ficar de fora. Flávio Tavares, fundador do Welcome Tomorrow e CEO da plataforma Upper, discorreu sobre a descentralização da internet com este novo advento, as oportunidades que o varejo terá a partir deste momento e criticou análises superficiais sobre o tema. "A gente não pode olhar apenas por uma fresta, temos que mergulhar nisto porque já vivemos a época da ultra conveniência, onde as pessoas não querem mais se deslocar", afirmou.

Já Sergio Perrella, vice-Presidente da NBA para merchandising e licenciamento LATAM, lembrou que as novas experiências dadas aos clientes rendem resultados imediatos e por isso o setor deve trabalhar cada vez mais neste sentido. "Quanto mais você se conecta com o consumidor, o resultado vem junto. Trazer a experiência para o canal físico vai trazer resultados", exemplificou.

Outros painéis - No painel de "Evolução de Mídias e Novo Marketing", o publicitário Hugo Rodrigues, a influenciadora digital Lorraine Silva (a Pequena Lo) e a diretora de negócios, mídia e conteúdo da Editora Globo, Tatiana Gaspar, falaram sobre como a evolução tecnológica e novos hábitos dos consumidores, agora no mundo virtual, referendam mudanças constantes em setores de marketing e publicidade de grandes e pequenas marcas do varejo.

Por fim, no último painel, "Bastidores de Megaoperações", Paulo Borges, idealizador e diretor criativo da São Paulo Fashion Week, e Marcelo Checon, Fundador e CEO da MChecon, relataram os inúmeros desafios do setor de eventos antes, durante e no pós-pandemia.

O fim do congresso contou ainda com um desfile de moda da Casa de Criadores com coleções dos estilistas Teodora Oshima, Jail Vieira, Ellias Kalleb e Roger Dognani.

Exposhopping - Paralelamente ao congresso, a Abrasce realiza a Exposhopping 2022, a maior feira de negócios do setor de shopping centers conta com um público altamente selecionado, que inclui os principais decisores de shoppings e grupos empreendedores, além de fornecedores de todos os segmentos.

São esperados mais de 12 mil visitantes na feira em uma área de 15 mil m² com mais de 100 expositores. Este ano, a feira terá uma área exclusiva dedicada à inovação e tecnologia (Espaço Insights e Tendências); à gastronomia (Espaço Gourmet), além do tradicional estande da Universidade Abrasce. A entrada no espaço da feira é gratuita.

