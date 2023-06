Exposição de Jardins é Inaugurada na Cidade de Cangzhou, no Norte da China

CANGZHOU, China, 2 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A 6ª Exposição de Jardins (Cangzhou) da Província de Hebei começou em 26 de maio em Cangzhou, cidade do norte da China que prospera no canal. Um total de 19 atividades em cinco categorias, incluindo intercâmbios acadêmicos, jardinagem, competições de habilidades e exposições culturais serão apresentadas até o final de agosto, de acordo com o Cangzhou Municipal Government.

Com o tema "Thousand Miles of Thoroughfare, Grand Beauty of the Grand Canal" (Mil milhas de via pública, grande beleza do Grande Canal), a Exposição visa mostrar a cultura do Grande Canal de Cangzhou, exibir a arte do jardim e promover a civilização ecológica de uma forma abrangente, desde a seleção do local, planejamento, construção e planejamento de várias atividades culturais.

O Grande Canal Pequim-Hangzhou, um patrimônio cultural mundial, atravessa o Parque de Exposições de norte a sul. Cangzhou construiu elaboradamente um cinturão cênico do Grande Canal --- um parque de exposições da cidade e uma exposição especializada de plantas em ambas as margens.

No ano passado, a seção Cangzhou do Grande Canal Pequim-Hangzhou foi renovada, conectando essa beleza cultural com o Parque de Exposições, proporcionando um turismo de todos os fatores para os visitantes. Nos últimos anos, ao mesmo tempo em que construía o parque de exposições ao longo do Grande Canal, Cangzhou recriou os edifícios históricos Nanchuan e Langyin de ambos os lados.

O Salão de Exposições do Patrimônio Cultural Imaterial do Grande Canal da China é o local de exposição mais proeminente ao longo do Grande Canal. O Salão exibe as artes folclóricas únicas e diversificadas de Cangzhou, permitindo que os visitantes experimentem totalmente o charme do Grande Canal enquanto apreciam a arte moderna do jardim.

O cenário ecológico natural e o patrimônio cultural imaterial estão organicamente integrados à arquitetura e paisagem do pátio do Parque de Exposições e se tornaram uma pérola deslumbrante no cinturão panorâmico de 216 quilômetros do Grande Canal, na área central de Cangzhou.

A Exposição de Arte do Jardim e o Concurso de Planejamento e Design Urbano deste ano serão realizados na Zona Cultural do Patrimônio Industrial de Cangzhou Dahua. Adjacente ao Parque Garden Expo, a Zona também é um nó virtual para a Garden Exposition deste ano, que foi originalmente uma das 13 fábricas de fertilizantes químicos construídas no início dos anos 1970.

É relatado que, desde 2017, as feiras provinciais de jardinagem da Província de Hebei e as cinco exposições de jardinagem expandiram o espaço do parque verde em 13.050 mu (cerca de 2.150 acres) para as cidades-sede.

Cangzhou é uma cidade que prospera no canal. Com mais de 200 quilômetros de extensão, o curso de água do Grande Canal é bem preservado e há inúmeras relíquias históricas ao longo do canal.

