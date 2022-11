PEQUIM, 10 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Em 9 de novembro, a Exposição Digital de Comércio Internacional China, Caribe e América do Norte e Central, organizada pelo Conselho CCPIT-China para a Promoção do Comércio Internacional e organizada conjuntamente pela Câmara de Comércio Internacional da China (CCOIC) e ZhongZhan Information Cooperation Data Service Company, aberta on-line na "plataforma de exibição em nuvem CCPIT".

Exposição Digital de Comércio Internacional entre China, Caribe e América Central e do Norte de 2022

Esta exposição considera as empresas chinesas como o principal órgão, assume as necessidades dos compradores na região Central, América do Norte e Caribe como o principal e utiliza a plataforma de exposição digital para oferecer às empresas oportunidades de negociação on-line e serviços de correspondência precisos. Estima-se que mais de 10 mil compradores visitem e se conectem on-line. As exposições abrangem têxteis, vestuário e produtos de algodão de Xinjiang, dispositivos médicos, materiais de construção e hardware, presentes e material de escritório, eletrodomésticos e móveis, eletrônicos de consumo e outros campos. A exposição também criou 14 áreas de exposição, entre as quais a área de exposição "Marca Chinesa" destaca empresas, produtos e serviços de marcas chinesas e estabelece uma boa imagem das Marcas Chinesas; na área de exposição "Comércio de Serviços", as empresas de comércio de serviços são preferidas, e esforços são feitos para promover "serviços chineses" para se tornarem globais e se integrarem profundamente à cadeia industrial global, cadeia de valor e cadeia logística.

Atualmente, o modo digital que combina on-line e off-line está se tornando o novo normal do setor de exposições. O Conselho da China para a Promoção do Comércio Internacional (CCPIT) planeja ativamente continuar a ajudar as empresas chinesas a "manter pedidos" e "estabilizar o comércio exterior", contando com a experiência acumulada na organização de exposições digitais e fazendo pleno uso das vantagens da plataforma da "CCPIT cloud Exhibition" para exibir as conquistas de desenvolvimento da China, a cooperação econômica e comercial entre a China e a região da América Central e do Norte e do Caribe, ao mesmo tempo em que apresenta o ambiente de negócios na América Central e do Norte e no Caribe, interpretando os acordos de livre comércio relevantes e o cenário global índice de atrito econômico e comercial e outras informações importantes. Durante a exposição, serão realizadas seis reuniões de matchmaking do setor, com o tema de roupas têxteis e produtos de algodão de Xinjiang, peças automotivas, hardware e materiais de construção, bens de consumo, eletrodomésticos e eletrodomésticos e eletrônicos de consumo, para ajudar as empresas chinesas a se comunicarem ainda mais on-line com políticos e empresários na América Central e do Norte e na região do Caribe. A exposição terá duração de 10 dias e terminará em 18 de novembro de 2022.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1942656/WechatIMG38.jpg

FONTE ZhongZhan Information Cooperation Data Service Company

SOURCE ZhongZhan Information Cooperation Data Service Company