Exposição Paisagens Impressionistas de Monet Recria Época, Vida e Obra do Pintor Francês

"As Paisagens Impressionistas de Monet é uma experiência imersiva pelo estilo e técnica do pintor. Um convite para os visitantes conhecerem um pouco mais de Monet, a relevância do movimento impressionista e, ainda, de vivenciarem uma experiência vibrante e envolvente. É uma atração para toda a família", diz Karina Israel, uma das curadoras da exposição, organizada pela YDreams. "As ideias e pensamentos apresentados ao longo de todo o percurso, assim como as belíssimas obras de arte, fazem com que tenhamos a impressão de estar olhando diretamente para o âmago do mais célebre dentre os pintores impressionistas, Oscar Claude Monet", completa Patrícia Secco, também curadora da exposição.

Um pouco mais sobre Monet – Claude Monet nasceu na Paris de 1840; seus pais eram proprietários de um modesto empório. Aos cinco, mudou-se com a família para Normandia, onde ficou até os 17 anos, quando retornou a Paris, com a ajuda de uma tia, para estudar pintura. Sua vida foi permeada por crises financeiras e críticas nem sempre favoráveis à sua obra. Em 1907, a catarata nos dois olhos começou a roubar sua visão; com a progressão da doença, passou a usar tons fortes, como "vermelho-carne". Morreu em 1926, aos 86 anos, de câncer de pulmão.

Em 2019, uma de suas pinturas da série Monte de Feno foi arrematada em Nova Iorque, em leilão da Sotheby's, por US$ 110 milhões, em poucos minutos!

Serviço:

As Paisagens Impressionistas de Monet

SHOPPING PÁTIO HIGIENÓPOLIS, Piso Higienópolis (O Pátio Higienópolis fica à avenida Higienópolis 618, São Paulo)

13 de agosto a 19 de setembro de 2021. - De segunda a sábado: das 10h às 21h30 (última entrada às 21h30); Domingos e feriados: das 12h às 20h (última entrada às 19h30)

Ingressos: R$ 20,00 (meia), R$ 40,00 (inteira). (Venda pela plataforma Sympla; Meia entrada, para crianças até 5 anos; estudantes com carteira escolar e pessoas com 60+)

Informações: www.patiohigienopolis.com.br e @patiohigienopolis, pelas redes sociais

