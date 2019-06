Exposición mundial de sellos postales abre sus puertas en Wuhan, China

WUHAN, China, 12 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- La Exposición Mundial General de Estampillas de la FIP (Federación Filatélica Internacional) de China 2019, también conocida como "los Juegos Olímpicos de la Filatelia", se inauguró el martes en la ciudad de Wuhan, en la región central de China, en el primer gran evento de intercambio cultural filatélico internacional de China en la nueva era.

El evento, en el que se presentan 4.683 juegos de trabajos enmarcados, atrajo a organizaciones de filatelia de 84 países y regiones.

Un total de 81 jueces internacionales y 85 coleccionistas internacionales participaron en la exposición, y representantes de servicios postales nacionales de 22 miembros de la Unión Postal Universal vinieron a China para realizar intercambios.

Desde el surgimiento del primer sello postal del mundo, el "Penique Negro", hace más de 100 años, los sellos se han convertido no solo en certificados de franqueo, sino también en importantes portadores para exhibir la civilización humana y diseminar una cultura excelente, dijo el ministro de transporte de China, Li Xiaopeng, que es también el director del comité organizador del evento.

Destacando la prosperidad mutua, la paz y la confianza mutua, los intercambios culturales y la ayuda mutua ecológica, el evento no es solo una fiesta cultural, sino también una ocasión grandiosa para intercambios culturales y el aprendizaje mutuo entre países de todo el mundo, agregó Li.

La exposición exhibió por primera vez 4.668 estampillas en 1.347 series que la República Popular China ha emitido desde su fundación hace 70 años. También se exhibe un total de 34 valiosos artículos de coleccionistas y museos, tanto en China como en el extranjero, entre ellos un juego de 56 estampillas conmemorativas que marcan el 50 aniversario de la fundación de la República Popular China. La singular serie consiste en 56 estampillas, cada una representando a un grupo étnico chino. Es la mayor serie de estampillas jamás emitida en la historia de los sellos postales chinos, y se describe como un "retrato familiar de la patria".

En el sitio de la exposición, la vieja estampilla con un sello rojo y pequeños caracteres chinos "Dang Yi Yuan" atrajo la atención especial de los representantes de la exposición. En la parte superior de las estampillas están las palabras "la oficina postal de la dinastía Qing", en el medio se destacan las palabras "Dang Yi Yuan" y en la parte inferior se lee "un dólar". Es un producto único de renombre internacional, y es el tesoro principal del Museo Nacional Postal y del Sello de China.

Durante el evento, se organizarán actividades relacionadas con la Iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda, la cultura Jing-Chu, la colección de estampillas y los séptimos Juegos Militares Mundiales del CISM (Consejo Internacional del Deporte Militar).

La Exposición Mundial General de Estampillas de la FIP es una actividad de intercambio cultural internacional administrada y promovida mundialmente por la Federación Filatélica Internacional (FIP). El evento, considerado como los "Juegos Olímpicos" en círculos filatélicos, tiene el propósito de promover los intercambios, la cooperación y el desarrollo de la cultura filatélica internacional. La FIP tiene actualmente 97 organizaciones integrantes. China se unió a la FIP en 1983, y fue anfitriona de la exposición mundial de estampillas en 1999 y 2009.

FUENTE The Organizing Committee of The China 2019 FIP General World Stamp Exhibition

