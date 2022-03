Exposition 2022 au musée d'art KYOCERA de la ville de Kyoto

Le système des artistes de la Cour impériale a été créé en 1890 par le ministère de la Maison impériale pour honorer et protéger les artistes et artisans exceptionnels. Outre la promotion de l'art, le but de la création de ce système était de venir en aide aux peintres et artisans en difficulté après qu'ils eurent perdu la protection du shogunat et d'autres fiefs à la suite de la restauration Meiji, tout en préservant leurs compétences exceptionnelles. Les artistes de la Cour impériale se voyaient conférer les plus grands honneurs et la plus haute autorité dans le monde de l'art de leur époque, et de nombreux artistes ayant des liens avec Kyoto ont été sélectionnés pour rejoindre le système pendant toute sa durée, jusqu'en 1944. Les visiteurs sont invités à découvrir le savoir-faire et la beauté du Kyoto de l'ère Meiji à travers des chefs-d'œuvre qui ont été célébrés comme les meilleurs de leur genre.

Higashiyama Cube, un nouveau bâtiment destiné aux expositions d'art contemporain, présente Visionaries (titre provisoire) sous la supervision de Kawakami Noriko, qui mène des recherches et des spéculations dans le domaine du design. Cette exposition sera axée sur les propositions et les expressions d'une vingtaine d'artistes et de designers émergents qui transcendent audacieusement le statu quo pour présenter de nouvelles perspectives.

La Collection du musée comprend actuellement environ 3 800 œuvres d'art moderne de Kyoto, dont des chefs-d'œuvre représentatifs de la peinture japonaise réalisés par des artistes de Kyoto entre les périodes Meiji et Showa, ce qui en fait l'une des principales collections de ce type au Japon. Nouvellement construite à l'occasion du renouvellement du musée, la salle de la Collection présentera des chefs-d'œuvre d'artistes populaires représentatifs de Kyoto et proposera des expositions sur différents thèmes afin d'offrir aux visiteurs une expérience complète du caractère fascinant de l'art de Kyoto.

Depuis la première année de réouverture du musée, le Triangle - son espace nouvellement créé - présente de nouveaux talents axés sur des artistes associés à Kyoto, offrant ainsi aux citoyens et aux visiteurs l'occasion de découvrir l'art contemporain. En 2022, trois artistes émergents, Hikosaka Toshiaki, Fujita Sae et Yahata Aki, seront présentés.

Pour les événements autres que les expositions organisées par le Musée, veuillez vous référer au communiqué de presse.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1755641/image.jpg

SOURCE Kyoto City KYOCERA Museum of Art