Expressando a "memória" do Reino de Ryukyu em uma nova exposição de arte midiática inaugurada no aeroporto de Naha em 13 de fevereiro

〈 Resumo do evento do aeroporto de Naha 〉 Localizado na área de resort subtropical de Okinawa, no JAPÃO, o tema da exposição no aeroporto de Naha é "MEMÓRIA". Dois artistas criaram obras visuais impressionantes que conectam, ao mundo moderno, as lembranças do histórico Reino de Ryukyu da ilha, banhadas em cores e pela luz do sol.

Durante os 450 anos entre 1429 e 1879, um país conhecido como Reino de Ryukyu desenvolveu sua cultura altamente peculiar por meio de uma ampla interação com a China, Japão, Coreia e Sudeste Asiático. Vestígios deste reino histórico permanecem até hoje e podem ser vistos nos locais históricos de Okinawa, que refletem perspectivas distintas sobre a natureza e nos artesanatos com riqueza de cores. Entre os mais reconhecidos, estão os tecidos com tingimento em Bingata.

Um dos artistas envolvidos na exposição é HIGA Satoru, um artista visual de Okinawa que faz uso especializado de sofisticadas técnicas de programação. HIGA representou a história e o espírito do Reino de Ryukyu em uma plataforma digital com um modelo 3D do castelo de Shuri (Shurijo), um ícone da história de Ryukyu que foi em grande parte destruído pelo incêndio, em 2019.

A outra exibição é da artista nuQ, uma animadora conhecida por utilizar cores pop-art e estética retrô. Ela criou um mural que aproxima a história do Reino de Ryukyu com o atual papel de Okinawa como destino turístico.

■Período: As exposições serão inauguradas em 13 de fevereiro de 2021

■Local: aeroporto de Naha

Obras de HIGA Satoru: área do Terminal Internacional, Fukugi Hall, 3º piso

Obras de NuQ: área do Terminal Doméstico, Ponto de Controle de Segurança de Partidas C, 2º piso

*As obras ficarão expostas no local acima até 9 de março. Em 13 de março, as obras serão transferidas para o saguão de Partidas Internacionais, no 2º piso.

■Taxa de entrada: Gratuita

■Tema: MEMÓRIA Conectando as lembranças do Reino Ryukyu com o mundo moderno

■Título: Retrato, Paisagem HIGA Satoru

Hospitalidade Chanpuru do passado e do presente nuQ

■Artista:

Artista visual, programador HIGA Satoru

Nascido na província de Okinawa em 1983, HIGA Satoru é um artista e programador visual que utiliza computadores como ferramenta para criar novas formas de expressão. Alavancando técnicas sofisticadas de programação, como gráficos 3D em tempo real e visão computacional, bem como sua experiência com uma variedade de projetos, HIGA esteve envolvido em uma ampla gama de atividades de criação, que incluem instalações, direção de palco, VJing, performances ao vivo e projetos de realidade virtual. Depois de fundar a Backspace Productions Inc. em 2019, ele dirigiu recentemente as filmagens do show em vídeo 3D do músico Millennium Parade, bem como as filmagens do show mais recente de PUNPEE, "Sofa Kingdomcome".

Animadora, Ilustradora nuQ

nuQ é uma animadora que cria novas expressões com uma sensibilidade pop cômica. Especializada em esquemas de cores excêntricos e movimento dinâmico, ela atua em uma ampla variedade de formas de mídia que incluem comerciais de televisão, vídeos de música, ilustrações e muito mais. Ela é a vencedora de vários prêmios, entre eles o Grande Prêmio no 18º Concurso Campus Genius e a Seleção do Júri na Divisão de Animação no 16º Festival de Artes de Mídia do Japão para o New Tokyo Ondo, além da Seleção do Júri na Divisão de Animação no 23º Festival de Artes de Mídia do Japão por The Last Episode. Seus principais projetos nos últimos anos incluem o videoclipe "Three Mystic Apes" para Wednesday Campanella e a exibição HIBERNATION 1: Healing Spring, um festival de filmes e imagens em movimento As últimas novidades em animação independente no centro de arte de Towada.

<Sobre a CULTURE GATE to JAPAN>

A partir de fevereiro de 2021, a Agência de Assuntos Culturais do Governo do Japão lançará um projeto inovador de promoção cultural chamado "CULTURE GATE to JAPAN". Realizados em sete aeroportos em todo o Japão, bem como no Terminal Internacional de cruzeiros de Tóquio, artistas e criadores ativos no campo das artes da mídia demonstrarão obras de arte inspiradas na cultura única de cada área com o objetivo de comunicar a atração mais ampla da cultura japonesa.

Os efeitos globais do novo coronavírus tornaram difícil conhecer novas pessoas e vivenciar novas culturas pessoalmente. No entanto, isso não deve interromper a troca de arte, ideias e cultura. Por meio deste projeto, esperamos continuar a oferecer às pessoas em todo o mundo a mesma sensação de encantamento e alegria sentida ao encontrar uma nova cultura.

Organizador: Agência de Assuntos Culturais do Governo do Japão

Site oficial: https://culture-gate.jp/

Exposição no aeroporto de Naha:https://culture-gate.jp/exhibition/memory

