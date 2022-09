Extantia lance une plateforme de 300 millions d'euros pour accélérer la décarbonisation

Après deux ans en mode furtif, Extantia annonce la création de deux fonds d'investissement ainsi qu'un pôle d'informations sur la durabilité pour les investisseurs, les scientifiques et les experts de l'industrie

BERLIN, 20 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Extantia Capital , une société de capital-risque axée sur le climat, a annoncé le lancement d'une plateforme de 300 millions d'euros pour investir et accélérer l'innovation technologique climatique. La plateforme est composée d'Extantia Flagship, un fonds de capital-risque de 150 millions d'euros dédié au soutien des sociétés technologiques évolutives de décarbonisation profonde, d'Extantia Allstars, un fonds de fonds de 150 millions d'euros qui investit dans les fonds de capital-risque technologiques axés sur le climat à travers le monde et d'Extantia Ignite, un pôle de durabilité destiné à faire progresser les connaissances et les compétences en matière d'innovation climatique et de pratiques ESG.

Avec 12 investissements directs et 7 engagements de fonds de capital-risque, Extantia gère déjà plus de 100 millions d'euros d'actifs et est la première société de capital-risque technologique axée sur le climat en Europe à combiner les deux approches d'investissement. Extantia est soutenu par des investisseurs tels qu' Anglo American , Toyota Ventures , des gestionnaires de grandes fortunes telles que Piëch et Oldendorff. Parmi les principales sociétés en portefeuille, on trouve notamment H2Pro , INERATEC , GA Drilling , BeZero , et Reverion .

« Il ne s'agit pas seulement d'un nouveau fonds de technologie climatique, a déclaré Sebastian Heitmann, associé chez Extantia. Pour atteindre la neutralité carbone, nous avons besoin de réaliser un changement majeur dans l'ensemble de l'économie et de mobiliser tous les acteurs du marché. Ces deux dernières années, nous avons construit une plateforme pour catalyser ce mouvement. Nous proposons des investissements économiquement et écologiquement viables aux gestionnaires d'actifs, nous éduquons et informons les dirigeants industriels et les législateurs, et nous offrons une expertise capitalistique et sectorielle aux entrepreneurs. »

Pour s'assurer que ses investissements ont un impact important et opportun, Extantia réalise une évaluation mathématique de l'empreinte carbone avant chaque engagement et intègre les objectifs d'impact dans la rémunération du gestionnaire de fonds. Les principaux domaines d'intérêt sont l'énergie, les processus industriels, les bâtiments, les transports et les technologies d'élimination du carbone. L'on peut citer en exemple les carburants et produits pétrochimiques durables, la chaîne d'approvisionnement en hydrogène, l'énergie de base renouvelable et la capture directe du dioxyde de carbone dans l'air. Extantia emploie également une méthodologie complète pour vérifier que les nouvelles technologies « ne nuisent pas » et éviter les impacts négatifs sur l'environnement et la société.

Extantia Ignite est à l'origine des calculs d'impact et des pratiques ESG d'Extantia. Le pôle de durabilité réunit des scientifiques et des spécialistes des critères ESG et du développement durable pour mettre en place un écosystème d'innovation climatique fondé sur la transparence et la science. Entre autres, le pôle crée des outils pour permettre à l'équipe d'investissement d'Extantia d'évaluer et de signaler les impacts climatiques ; il aide également les entreprises clientes à mettre en place les bonnes pratiques ESG et fournit des renseignements concrets aux investisseurs.

« Extantia Ignite est le point de convergence entre l'industrie, la technologie et la science, a déclaré Laura-Marie Toepfer, associée chez Extantia. En combinant nos mesures scientifiques des émissions de carbone à une stratégie d'investissement durable, notre pôle est conçu pour mobiliser et donner les moyens à tous les acteurs – entrepreneurs, législateurs, chefs d'entreprises familiales, et investisseurs institutionnels — d'atteindre leurs propres objectifs de carboneutralité et ceux de leurs clients. Nous publions régulièrement nos travaux pour promouvoir le leadership éclairé et favoriser les discussions publiques. »

