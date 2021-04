Exyte va construire la première usine de Dexcom en Asie

Les capacités d'ingénierie à valeur ajoutée d'Exyte et son équipe d'ingénieurs expérimentés constituent la solution idéale pour realiser efficacement cette installation de pointe. Le projet permettra à Dexcom de développer rapidement la production de CGM, en augmentant le nombre de systèmes qu'elle peut livrer dans le monde entier pour répondre à la demande croissante.

« Nous avons choisi Exyte comme partenaire pour la conception et la construction de notre premier site de production en Asie en raison de leur excellente réputation dans la réalisation rapide de projets de cette ampleur et de cette complexité », a déclaré David Arida, Senior Vice President of Manufacturing Operations pour Dexcom.

Jack Lyons, Vice President Biopharma and Life Sciences Southeast Asia pour Exyte, a commenté : « Nous sommes ravis d'avoir été choisis comme contractant principal et partenaire de confiance pour la mise en place de la première unité de production de Dexcom en Asie afin que notre client puisse accéder rapidement à ce marché. »

À propos d'Exyte

Exyte est un leader mondial dans la conception, l'ingénierie et la réalisation d'unités de production pour les secteurs de la haute technologie. Forte d'une histoire de plus de 100 ans, l'entreprise a développé une expertise unique dans les environnements contrôlés et réglementés. Exyte a une présence véritablement mondiale, au service des clients les plus exigeants sur le plan technique dans des marchés tels que les semi-conducteurs, les batteries, les produits pharmaceutiques, les biotechnologies et les centres de données. L'entreprise offre une gamme complète de services allant du conseil à la gestion de solutions clés en main, dans le respect des normes de qualité et de sécurité les plus strictes. En résolvant les défis les plus complexes, Exyte établit des relations durables et de confiance avec ses clients. En 2019, Exyte a réalisé un chiffre d'affaires de 3,9 milliards d'euros avec environ 5 200 employés hautement expérimentés et motivés. L'entreprise est idéalement positionnée pour renforcer sa position de leader sur le marché grâce à sa connaissance approfondie du secteur et à ses talents exceptionnels.

SOURCE Exyte