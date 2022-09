EYE PCR fera une présentation à la journée iNovation lors de la réunion annuelle de la Société européenne des chirurgiens de la cataracte et de la réfraction

MILAN, 16 septembre 2022 /PRNewswire/ -- EYE PCR, une société d'innovation scientifique de haute technologie axée sur la préservation et l'amélioration de la vision, a annoncé aujourd'hui sa participation à la journée iNovation lors de la réunion annuelle 2022 de la Société européenne des chirurgiens de la cataracte et de la réfraction (ESCRS). Le professeur Ioannis Pallikaris, fondateur et responsable médical d'EYE PCR, présentera Fixoflex™, un implant ophtalmique unique pour la chirurgie de la cataracte et de l'échange de lentilles réfractives. Il s'agit de la session d'inauguration de la journée iNovation de l'ESCRS et Fixoflex a été désigné par l'organisation de l'ESCRS comme l'une des innovations majeures dans le domaine de la chirurgie de la cataracte en 2022.

Le professeur Pallikaris présentera la technologie d'EYE PCR, les étapes importantes actuelles de la société, ainsi que les plans futurs pour l'homologation et la commercialisation de Fixoflex. Actuellement, EYE PCR est en train de mettre en place un plan réglementaire solide et un essai clinique pour l'approbation du marquage CE. La présentation aura lieu le vendredi 16 septembre 2022 au MiCo Milano Convention Center au cours de la session n° 3 : Expanding Advanced Cataract Extraction, à 10 h 35 (ECT).

Fixoflex est un nouvel implant ophtalmique intraoculaire conçu pour maintenir une lentille intraoculaire (LIO) en minimisant tout décentrage et toute inclinaison à l'intérieur du sac capsulaire naturel de l'œil. Plusieurs avantages supplémentaires sont rendus possibles lorsque Fixoflex est implanté. Tout d'abord, l'anneau extérieur de Fixoflex empêche la migration des cellules dans le cristallin, réduisant ainsi le risque d'opacification capsulaire. Ensuite, Fixoflex maintient un environnement constant et stable pour la mise en place et le remplacement des LIO si nécessaire. Enfin, les données cliniques préliminaires de Fixoflex ont montré qu'il contribue à éliminer l'apparition de la dysphotopsie. Ces caractéristiques uniques visent à aider les chirurgiens lors de l'opération de la cataracte et à assurer le succès de l'implantation des LIO, l'une des procédures chirurgicales ophtalmiques les plus courantes.

« Nous sommes fiers de présenter Fixoflex à l'occasion de la prochaine journée iNovation de l'ESCRS cette année. Être nommé comme l'une des trois avancées les plus importantes dans la chirurgie de la cataracte est un honneur. Notre équipe a travaillé dur pour apporter des avancées significatives à la chirurgie ophtalmique », a déclaré le professeur Pallinkaris. « EYE PCR est bien positionnée pour apporter ce produit aux chirurgiens de la cataracte. Nos mesures réglementaires sont bien avancées, et nous prévoyons l'approbation du marquage CE en 2023 ainsi que notre introduction commerciale dans certains marchés. Nous sommes impatients de partager les progrès de notre société et les nouveautés cliniques au cours de l'ESCRS. »

À propos d'EYE PCR

EYE PCR est une société d'innovation scientifique de haute technologie axée sur la préservation et l'amélioration de la vision. Dans sa quête d'apporter une science extraordinaire à des thérapies qui changent la vie des patients atteints de troubles oculaires, son équipe s'est concentrée sur le développement du nouveau Fixoflex depuis 2018. Avec son siège social à Amsterdam, aux Pays-Bas, et sa division R&D à Héraklion en Crète, Grèce, EYE PCR a obtenu des certifications de fabrication et développé une infrastructure commerciale en vue de la commercialisation et de l'introduction dans le marché de Fixoflex. www.eyepcr.com

