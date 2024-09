EZVIZ entre dans l'ère de la « caméra solaire 4k » pour sa gamme de caméras extérieures à batterie, repoussant les limites d'une sécurité domestique simple et précise qui réduit les tracas et contribue à l'écologie.

HOOFDDORP, Pays-Bas, 11 septembre 2024 /PRNewswire/ -- EZVIZ, leader mondial de la sécurité domestique intelligente, présente ses toutes premières caméras solaires 4K, donnant le coup d'envoi d'un avenir Ultra HD pour l'ensemble de la gamme de caméras de l'entreprise. Ces caméras sont dotées d'une conception et de fonctions innovantes, tout en privilégiant une technologie respectueuse de l'environnement. Conçues pour les espaces extérieurs, elles sont plus performantes que les options câblées traditionnelles, tout en étant beaucoup moins exigeantes en termes d'installation, d'alimentation et de main d'œuvre.

La série comprend actuellement trois modèles : les caméras solo EB5 4K et CB5 4K, qui offrent des panneaux solaires intégrés, et la caméra BC1c 4K, qui nécessite un panneau solaire supplémentaire. Incroyablement flexibles et adaptables à l'extérieur de n'importe quelle maison, la technologie intelligente dont elles sont dotées leur permet de détecter les personnes et les voitures en particulier. Elles sont parmi les premières à utiliser le mode vidéo unique AOV d'EZVIZ (Always-On Video) pour fournir des images 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans épuiser rapidement leur batterie.

« Elles résolvent plusieurs problèmes en une seule fois : aucune image compromise, aucun abonnement de détection et aucune recharge constante », a commenté Candice Tu, cheffe de produit de la série. « Voici ce que nous souhaitons obtenir : bénéficier d'une protection exceptionnelle, avec un minimum d'efforts, et de bien plus d'avantages ».

Une vision plus nette et une détection plus intelligente sont les deux clés qui distinguent les caméras solaires 4K d'EZVIZ, a ajouté Mme Tu. Avec une résolution de 3840 x 2160 pixels, elles capturent les moindres détails dans des couleurs éclatantes. Outre l'enregistrement des activités détectées, les caméras se réveillent d'elles-mêmes à intervalles réguliers en mode AOV afin de compléter un flux continu d'informations visuelles. L'ensemble des vidéos 4K peuvent être diffusées en continu et stockées en toute sécurité, grâce à la très grande capacité de stockage local, à la technologie de compression H.265 et à la connectivité compatible Wi-Fi 6.

Conçue pour les zones ouvertes difficiles d'accès, chaque EB5 ou CB5 peut fonctionner en continu avec seulement deux heures d'ensoleillement direct par jour. Même pendant la saison des pluies, leurs grandes batteries leur permettent de fonctionner jusqu'à 180 jours sans interruption. Qu'il s'agisse de maisons spacieuses ou de locaux professionnels, ces caméras peuvent être installées rapidement sans l'aide d'un professionnel, ce qui permet aux utilisateurs d'économiser du temps et de l'argent.

La série solaire 4K fait partie de l'initiative EZVIZ Green pour la promotion des maisons durables et de la planète. Leurs ventes contribueront également au développement du plan forestier mondial d'EZVIZ qui, en 2024, financera les agriculteurs de nombreuses régions pour qu'ils plantent des espèces d'arbres rentables afin de lutter contre la dégradation des sols tout en réduisant la pauvreté.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2442497/PR_Image.jpg