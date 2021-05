EZVIZ lance ses nouveaux kits de caméras à piles BC1 qui aident les consommateurs à mieux protéger leur maison avec un minimum d'effort

Bien qu'elle soit alimentée par une batterie, la caméra BC1 offre des fonctionnalités équivalentes ou même supérieures à celles des caméras câblées. La caméra produit une image vive et colorée la nuit à l'aide de ses deux projecteurs intégrés et, avec un indice de protection IP66, elle peut résister à la plupart des conditions météorologiques. Puisque la base de la BC1 est magnétique, les utilisateurs ont simplement besoin d'une surface métallique pour l'installer, ce qui leur évite d'utiliser des câbles, des fils et des supports ou de faire appel à un installateur professionnel.

Dotée d'un capteur infrarouge passif (PIR) et d'un algorithme détectant la silhouette des personnes, la caméra BC1 est capable de distinguer les humains des autres objets en mouvement. Une fois qu'elle détecte une personne, la caméra envoie des alertes aux appareils mobiles des utilisateurs, déclenche une sirène puissante et fait clignoter deux projecteurs pour dissuader les intrus potentiels.

« La caméra BC1 conserve la simplicité et la convivialité de notre précédente caméra à pile et va encore plus loin en offrant une autonomie prolongée et des fonctionnalités avancées, a déclaré Jessica He, responsable des produits d'EZVIZ pour la gamme de caméras alimentées par batterie. La BC1 est conçue pour fournir une expérience de sécurité de niveau supérieur à tous les propriétaires de maison. »

Les utilisateurs qui cherchent à étendre leur système de sécurité à domicile peuvent choisir parmi plusieurs choix de kits flexibles. EZVIZ propose des kits comportant une station de base et une, deux ou trois caméras BC1. Les options de stockage vidéo sont flexibles elles aussi : les utilisateurs peuvent enregistrer les vidéos localement sur des cartes microSD locales ou s'abonner à EZVIZ CloudPlay pour profiter d'un stockage cloud illimité.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1492840/image1.jpg

