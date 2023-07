EZVIZ lance son premier robot aspirateur et serpillière RS2, redéfinissant le nettoyage sans souci et mains-libres grâce à des technologies innovantes et automatisées

Avec la sortie tant attendue de sa série de produits de nettoyage intelligents, EZVIZ a renforcé sa compétitivité sur le marché en tant que marque de maison intelligente axée sur la technologie.

HOOFDDORP, Pays-Bas, 3 juillet 2023 /PRNewswire/ -- EZVIZ, société leader mondial dans le domaine des technologies domestiques intelligentes, diversifie aujourd'hui sa famille de produits avec son tout premier robot aspirateur et serpillière, le RS2. Un seul appareil qui balaie, aspire et passe la serpillière, le RS2 nettoie en profondeur les sols durs et les tapis avec un minimum d'effort humain. Équipé de nombreuses technologies robotiques, le RS2 planifie lui-même ses itinéraires et ses missions, et fonctionne avec une station d'accueil multifonctionnelle qui permet d'installer et de détacher automatiquement la serpillière, de l'autonettoyer, de la sécher à l'air et de la recharger.

The EZVIZ RS2 is surely the game changer for anyone who wants to free themselves from repeated daily chores.

Le RS2 marque le début de l'évolution passionnante d'EZVIZ dans le domaine des robots de nettoyage intelligents. La société ajoutera bientôt le RE5 et le RE5 Plus comme alternatives essentielles et rentables pour un groupe d'utilisateurs plus large, et le RC3 et le RC3 Plus comme options économiques d'entrée de gamme.

Le RS2 résout considérablement le problème de longue date du changement ou du lavage manuel de l'appareil. Grâce à sa station d'accueil tout-en-un, le RS2 peut installer automatiquement ses deux serpillières rotatives et les détacher automatiquement lorsqu'il passe l'aspirateur sur une moquette. Après chaque tâche, le RS2 retourne à la station d'accueil, où il lave et sèche automatiquement la serpillière, élimine les poils emmêlés sur le balai-brosse, remplit son réservoir d'eau et recharge sa batterie.

Puissamment intelligent pour le nettoyage de toute la maison, le RS2 peut être réglé pour une mission « aspirateur d'abord, serpillière ensuite » unique et ininterrompue. Il détecte les moquettes en temps réel pour éviter d'utiliser les tampons humides et applique automatiquement le mode d'aspiration renforcée. Intégrant la technologie D-ToF LiDAR, le laser structuré 3D et une caméra RGB, le RS2 cartographie l'agencement de n'importe quelle maison, génère automatiquement des itinéraires de nettoyage pour les différents sols et évite avec précision les obstacles courants.

Parmi les autres caractéristiques, citons :

Une grande batterie et réservoir d'eau pour nettoyer jusqu'à 300 m 2

L'application EZVIZ permet de contrôler à distance les cartes, les tâches, les modes et les horaires

Une commande vocale avec Google Assistant et Amazon Alexa

Une caméra 3K intégrée avec détection des formes humaines et animales pour la protection de la maison

« Le RS2 est l'un des robots aspirateur et serpillère les plus centrés sur l'utilisateur que nous puissions trouver sur le marché », a déclaré John Wu, chef de produit mondial chez EZVIZ. « Contrairement aux aspirateurs robots dominants qui nécessitent encore beaucoup de participation de la part de l'utilisateur au cours d'une mission de nettoyage, le RS2 est doté de plusieurs technologies uniques qui offrent une expérience de nettoyage automatisée et véritablement personnalisée. »

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2145102/The_RS2_user_centered_robot_vacuum_mops_find_market.jpg

SOURCE EZVIZ Inc.