EZVIZ lance son robot aspirateur laveur RS20 Pro, un chef-d'œuvre de nettoyage polyvalent pour une expérience mains-libres

HOOFDDORP, Pays-Bas, 19 septembre 2024 /PRNewswire/ -- EZVIZ, leader mondial de la technologie domestique intelligente, élève l'industrie à de nouveaux sommets pour une expérience de nettoyage automatisé de toute la maison avec le RS20 Pro, un robot qui réduit le travail manuel à presque zéro pour les tâches hybrides sur les sols durs et les tapis.

Repoussant les limites de la technologie robotique propriétaire d'EZVIZ, le RS20 Pro présente plusieurs innovations : installation et détachement automatiques de la serpillière, système de brosse à rouleau autonettoyant 3 en 1, brosses latérales à levage automatique et balayage dynamique des bords. Il est équipé d'une station de charge multifonctionnelle pour le vidage automatique de la poussière, le lavage de la serpillière, le séchage à l'air chaud et le remplissage d'eau propre. De plus, le robot fait aussi office de caméra intelligente mobile, en intégrant la technologie de sécurité éprouvée d'EZVIZ.

« Nous pensons que la vérité du nettoyage intelligent est l'automatisation complète pour une liberté totale », a déclaré Kimi Zhou, cheffe de produit pour le nettoyage intelligent chez EZVIZ. « Avec le RS20 Pro, nous nous rapprochons de cet objectif. Les utilisateurs n'auront plus à faire face aux mauvaises odeurs, aux serpillières sales, aux aspirateurs bouchés ou aux tapis humides. »

Notamment, le RS20 Pro prend au sérieux le soin des tapis délicats. Il détecte les tapis en temps réel pour éviter de les frotter avec des serpillières mouillées. Il détache automatiquement les serpillières avant de marcher sur un tapis, où il soulève automatiquement les brosses latérales pour protéger le tissu et augmente la puissance d'aspiration pour nettoyer en profondeur.

Prêt pour les maisons en désordre avec des animaux de compagnie et des enfants, le robot intègre le LDS LiDAR, un laser 3D structuré et une caméra IA pour identifier plus de 65 types d'objets courants et naviguer sans problème même dans une maison à plusieurs étages. Il aspire avec une puissance de 7 200 et passe la serpillière avec deux tampons tourbillonnants d'une pression de 10 N. Sa brosse roulante 3 en 1 permet de déterrer la saleté cachée grâce à la combinaison d'une bande en caoutchouc et d'une brosse en poils. Après de lourdes tâches, le RS20 Pro est facile à entretenir - il vide lui-même les déchets collectés dans la station et utilise la lame intégrée pour couper les cheveux emmêlés sur la brosse.

« Les propriétaires n'ont plus besoin d'encombrer leurs pièces avec plusieurs outils de nettoyage », a fait remarquer Zhou. « Le RS20 Pro tout-en-un est conçu pour une "paresse intelligente", permettant aux utilisateurs de consacrer plus de temps à leur famille et à leurs loisirs. »

Dans le cadre de l'initiative EZVIZ Green, le RS20 Pro utilise des matériaux recyclés équivalents à environ 16 bouteilles en plastique dans son corps et contribue au Plan forestier mondial d'EZVIZ. Pour en savoir plus, consultez le site www.ezviz.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2501465/EZVIZ_RS20_Pro__02_1920x940.jpg