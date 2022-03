EZVIZ lance une nouvelle caméra IA, la C6, qui améliore l'expérience de maison intelligente pour les familles avec des animaux de compagnie et des enfants

Visuellement sympa et facile à utiliser, la caméra EZVIZ C6 permet aux parents débordés de garder un œil sur leurs bambins de façon plus intelligente avec l'IA.

PARIS, France, 14 mars 2022 /PRNewswire/ -- EZVIZ, leader mondial des technologies de maisons connectées, a dévoilé sa nouvelle caméra de sécurité, la C6, un outil destiné à atténuer l'anxiété des parents et des propriétaires d'animaux de compagnie. Fonctionnant avec l'intelligence artificielle, la C6 envoie des alertes aux utilisateurs lors de la détection d'une panoplie d'événements, notamment les gens qui passent, les animaux nerveux, et les bruits forts et soudains. Les parents même les plus occupés peuvent désormais garder un œil sur leur maison et leur famille à distance. Ils peuvent recevoir des appels des enfants, des notifications mobiles, et voir tout moment manqué sur la caméra.