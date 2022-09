EZVIZ présente plusieurs nouveaux produits pour maison intelligente lors de l'IFA 2022 à Berlin, séduisant le marché international avec l'étendue de son écosystème pour une vie connectée

La société a fait de progrès considérables dans les systèmes de sécurité pour toute la maison, l'entretien intelligent, et bien plus.

HOOFDDORP, Pays-Bas, 6 septembre 2022 /PRNewswire/ -- EZVIZ, leader mondial dans le domaine de la maison intelligente, suscite l'enthousiasme du salon IFA 2022 avec son stand immersif de produits et de solutions pour maison intelligente. Sur le thème « Fiable et simple, incroyablement intelligent », EZVIZ a dévoilé ses dernières avancées en matière de caméras de sécurité, de capteurs domestiques, de serrures de porte, d'aspirateurs et de robots intelligents, et bien plus.

All visitors will get a chance to test out EZVIZ's newest smart home products

« Pour nous, l'IFA est un événement exaltant qui permettra à EZVIZ de présenter officiellement au monde entier comment nous avons réussi à innover et à exceller au cours des deux dernières années dans le domaine du matériel intelligent ainsi que des systèmes et services connectés, a déclaré Guanlan Chen, responsable mondial des produits chez EZVIZ. EZVIZ ne se contente pas de construire des produits autonomes ; nous voulons proposer un style de vie tourné vers l'avenir et alimenté par les technologies interconnectées. »

Une maison connectée, protégée et où il fait bon vivre

En tant que la marque dont la réputation repose sur les dispositifs de sécurité domestique, EZVIZ a lancé une série de caméras de qualité supérieur, notamment le premier moniteur pour bébé alimenté par batterie rechargeable et la première caméra extérieure sur batterie panoramique et inclinable HB8. Ces deux produits illustrent la philosophie de la société en matière de conception de « caméras domestiques intelligentes » : ils sont dotés d'une intelligence artificielle, sont économes en énergie, faciles à installer, et s'intègrent parfaitement à la maison intelligente. En plus de procurer une tranquillité d'esprit, ils facilitent la cohabitation intelligente et les communications à distance pour divers types de familles qui vivent avec des animaux de compagnie, des enfants, des grands-parents, ou tout cela à la fois.

EZVIZ dévoile également deux nouvaux d'innovations destinées à une vie intelligente. Tout d'abord, la société a élargi son portefeuille avec de nombreux produits de saisie intelligente, notamment sa serrure de porte intelligente DIY primée et son kit de capteurs domestiques. Grâce à la technologie de liaison intelligente d'EZVIZ, la serrure et les capteurs s'intègrent aux caméras EZVIZ pour constituer un système de sécurité interconnecté afin de maximiser la protection à tous les niveaux.

Deuxièmement, EZVIZ dépasse le domaine de la sécurité et répond à des demandes plus diverses pour simplifier la vie à la maison. EZVIZ a dévoilé pour la première fois sa gamme de produits de nettoyage intelligents, en présentant son premier aspirateur eau et poussière sans fil intelligent, le RH1, qui nettoie même les taches les plus tenaces pour redonner de l'éclat à tous les types de sols durs, et qui nettoie ensuite automatiquement sa brosse à rouleau pour une désinfection efficace. L'entreprise a également présenté le RS2, son premier aspirateur et balai robot 2-en-1 doté d'une intelligence artificielle, et a effectué un test de nettoyage sur place.

Pour en savoir plus sur le stand virtuel d'EZVIZ : https://www.ezviz.com/page/ifa2022

