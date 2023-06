EZVIZ remporte le « Best of the Best Award » aux Red Dot, célébrant l'excellence du design grâce à son système innovant de maison connectée

Ce grand prix du design illustre le leadership d'EZVIZ en matière d'esthétique des produits centrés sur l'humain pour des maisons intelligentes simples et connectées.

HOOFDDORP, Pays-Bas, 20 juin 2023 /PRNewswire/ -- EZVIZ, leader mondial de l'innovation dans le domaine de la maison intelligente, est ravi d'avoir remporté le prestigieux « Best of the Best Award » aux Red Dot 2023, grâce à sa dernière conception : un kit révolutionnaire de système de maison intelligente appelé « Ultimate Smart Home System Kit. » Ce produit primé permet à EZVIZ de remporter son tout premier prix aux prestigieux Red Dot Awards. Il réaffirme l'engagement de l'entreprise à revivifier l'industrie de la maison intelligente grâce à de nouvelles idées de conception, ouvrant une nouvelle ère de vie connectée qui privilégie l'expérience utilisateur, la commodité et l'efficacité énergétique.

“Setting a New Benchmark in Smart Home Systems - Smart Connectivity Plus Data Protection.”

Le Red Dot Award, largement considéré comme l'un des prix de design les plus prestigieux au monde, établit des normes strictes pour l'évaluation des produits qui illustrent l'excellence du design remarquable. Le « Best of the Best Award » est uniquement décerné à une sélection de produits qui repoussent vraiment les limites de l'innovation, de la fonctionnalité et de l'esthétique.

Né des derniers travaux de l'équipe de design industriel d'EZVIZ, le kit récompensé redéfinit l'esthétique de la maison intelligente et intègre une technologie avancée, l'expérience utilisateur et la sécurité des données. Méticuleusement conçu pour bâtir « l'infrastructure » d'une maison intelligente sûre et confortable, le kit comprend le hub central A8, l'écran intelligent SP12, les panneaux de commande SW8, et les caméras domestiques TS1. Le hub A8 agit comme unité de commande centrale, permettant un fonctionnement fluide et la gestion à distance de tous les appareils. Plus important encore, le hub est évolutif et permet d'ajouter des appareils compatibles pour un écosystème domestique multi appareils illimité.

Comprenant que le respect de la vie privée est un facteur décisif pour choisir un système de maison intelligente fiable, l'entreprise accorde également la priorité à la protection des données dans ses conceptions. Par exemple, outre le strict cryptage des données, le kit utilise également un réseau LAN au lieu du Wi-Fi pour faire fonctionner tous les appareils. Son design épuré et minimaliste allie élégamment forme et fonction, tout en assurant une expérience utilisateur fluide. Les utilisateurs peuvent contrôler facilement les appareils via les panneaux de commande intuitifs à la maison ou à distance via l'application EZVIZ.

« Nous sommes fiers de recevoir le Best of the Best Award aux Red Dot 2023, a déclaré Weike Zhu, responsable du département de design industriel d'EZVIZ. Bien que le kit ne soit pas encore disponible sur le marché, remporter le prix aux Red Dot grâce à notre idée de conception et à des échantillons de produit nous assure de pouvoir le présenter aux amateurs de maisons intelligentes du monde entier bientôt. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2102906/Best_of_Best_Award_3.jpg

