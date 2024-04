EZVIZ simplifie davantage la sécurité des portes d'entrée grâce à sa dernière sonnette vidéo sur batterie à double objectif qui peut utiliser intelligemment l'énergie solaire

HOOFDDORP, Pays-Bas, 24 avril 2024 /PRNewswire/ -- EZVIZ, un leader mondial de la sécurité domestique intelligente, a franchi une étape importante dans sa gamme de produits intelligents pour les portes d'entrée en lançant l'EP3x Pro, sa première sonnette vidéo sur batterie à double objectif compatible avec le chargement solaire. En s'éloignant des conceptions et des méthodes d'installation encombrantes traditionnelles, ce produit allie des fonctionnalités robustes à une apparence épurée, tout en ne nécessitant qu'un entretien minimal. Réimaginant l'idée de la protection de la porte d'entrée, l'EP3x Pro offre une vision étendue, des fonctionnalités de détection avancées et davantage de confort, le tout dans un appareil bien conçu.

« L'EP3x Pro ne se contente pas d'assembler deux champs de vision : il combine deux objectifs puissants pour voir plus largement et plus clairement, détecter plus d'éléments, et donner aux utilisateurs un sentiment de sécurité accru, a déclaré Binghong Wang, responsable du produit EP3x Pro. De plus, nous résolvons le problème de la recharge fréquente des sonnettes à batterie en introduisant un panneau de recharge solaire, qui favorise également un mode de vie durable orienté vers l'avenir. »

L'EP3x Pro répond au besoin commun de la plupart des ménages de surveiller non seulement les visiteurs, mais aussi les livraisons au sol. Avec sa vue frontale 2K et sa vue de dessous de 1080p, il surveille deux angles pour éliminer efficacement les angles morts afin d'obtenir un champ de vision plus complet.

Pour tenir les utilisateurs mieux informés, la sonnette offre, sans abonnement, des fonctionnalités de détection des personnes et des colis. En plus de l'affichage en direct, les propriétaires reçoivent des notifications sur leur smartphone à l'arrivée d'un ami ou lors d'une livraison tant attendue. Grâce à la mémoire eMMC gratuite et intégrée de 32 Go, les utilisateurs peuvent toujours revoir les vidéos importantes qui sont enregistrées automatiquement en toute sécurité sur l'appareil.

Avec une installation largement simplifiée, mais des performances comparables aux modèles filaires, l'EP3x Pro va encore plus loin en utilisant la lumière du soleil pour prolonger la durée de vie de la batterie. Le panneau solaire inclus est aussi facile à installer que la sonnette, et peut réduire considérablement la fréquence de recharge de la sonnette tout en permettant d'économiser sur les coûts d'électricité. Même dans les zones nuageuses, la batterie rechargeable de 5 200 mAh de l'EP3x Pro garantit des performances relativement longues. Les utilisateurs peuvent également raccorder la sonnette pour une alimentation sans interruption.

Lauréat de l'Asia Design Prize, l'EP3x Pro combine une technologie de pointe à une esthétique moderne pour compléter toute porte d'entrée. Grâce à une gestion intuitive via l'application EZVIZ et à l'intégration avec des assistants vocaux populaires tels que Google Assistant et Alexa, les utilisateurs peuvent contrôler facilement leur sécurité domestique en toute confiance.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : www.ezviz.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2391873/EZVIZ_EP3x_Pro_Dual_lens_Battery_Video_Doorbell_01_1200x600.jpg