F&E-Führungskräfte großer Unternehmen arbeiten zusammen, um Netto-Null-Ambitionen zu erreichen

Die Teilnehmer arbeiteten gemeinsam an der Entwicklung von Schlüsselprinzipien, die wesentliche Fortschritte bei der Kohlenstoffreduzierung ermöglichen sollen. Sie teilen die Überzeugung, dass die Komplexität von Net Zero und anderen Nachhaltigkeitsthemen ein gemeinsames Denken zwischen Sektoren, Disziplinen und Unternehmen erfordert.

Ein Forumsmitglied sagt: „Die Bewältigung des Klimawandels ist ein Marathon, kein Sprint, und auch wenn die Netto-Null-Ziele und -Verpflichtungen über unsere persönliche Amtszeit hinausgehen mögen, müssen wir uns das Problem zu eigen machen. Wir müssen kurzfristig wichtige Meilensteine erreichen und dürfen nicht darauf vertrauen, dass der technologische Fortschritt langfristig einen Weg finden wird.

Die Gruppe traf sich regelmäßig über einen Zeitraum von 12 Monaten im Rahmen eines CTO-Forums der Wissenschaftsgruppe für Nachhaltigkeit. Sie analysierten die Herausforderungen, die einer Verringerung des Kohlenstoffausstoßes im Wege stehen, und überlegten, wie sie gelöst werden könnten. Gemeinsam ermittelten sie zehn Grundsätze, die Unternehmen auf ihrem Weg zum Netto-Nullenergieverbrauch helfen sollen. Diese reichen von der Formulierung von Kohlenstoff- und anderen Nachhaltigkeitsthemen als unterschiedliche, aber miteinander verbundene Themen bis hin zur Sicherstellung, dass die Auswirkungen von Kohlenstoff bei allen Gesprächen über Innovation berücksichtigt werden.

So meint ein anderes Forumsmitglied: „Wir können die Verringerung des Kohlenstoffausstoßes nicht als nachträglichen Gedanken behandeln, sondern müssen sie in die Struktur unserer Innovationspraktiken von der Entstehung bis zur Ausführung einbeziehen. Wir müssen sie als Hebel nutzen, um anders zu denken, damit wir Möglichkeiten finden, unwiderstehliche Erlebnisse für unsere Verbraucher zu schaffen und gleichzeitig den Kohlenstoffausstoß zu verringern

Die Science Group Sustainability hat ein Net Zero Playbook veröffentlicht, in dem die von den sieben Teilnehmern erprobten Strategien beschrieben werden. Es zeigt, wie die F&E-Funktion neue Denk- und Arbeitsweisen hervorrufen kann, die die Reduzierung der Kohlenstoffemissionen in den Vordergrund stellen. Es enthält ein Reifegradmodell, in dem die zehn Grundsätze, die Unternehmen bei der Festlegung, Planung und Umsetzung von Zielen berücksichtigen können, detailliert beschrieben werden.

Michael Zeitlyn, President Advisory Services bei Science Group Sustainability, sagt, dass es zwar je nach Unternehmen und Branche unterschiedliche Besonderheiten gibt, dass aber viele gemeinsame Herausforderungen bestehen und man viel voneinander lernen kann, nicht zuletzt die Notwendigkeit gemeinsamer Anstrengungen sowohl innerhalb des Unternehmens als auch in der gesamten Lieferkette.

„Die Reduzierung der Treibhausgasemissionen ist komplex und bringt immense technische Herausforderungen mit sich", erklärt Zeitlyn. „Innovation spielt eine wichtige Rolle, aber sie kann allein nicht weit genug gehen. Wir brauchen eine strategische Ausrichtung über mehrere Unternehmensfunktionen hinweg, von der Forschung und Entwicklung über die Produktverantwortung bis hin zur Beschaffung und den Compliance-Abteilungen. Wir sind alle auf dem Weg zum Netto-Nullpunkt, und es wird hart werden, aber wir können mehr erreichen, wenn wir zusammenarbeiten

Science Group Sustainability ist eine bereichsübergreifende Einheit, die von der Science Group plc, der Muttergesellschaft der F&E-Beratungsunternehmen Sagentia Innovation, Leatherhead Food Research und TSG Consulting, gegründet wurde. Experten aus verschiedenen Bereichen des Konzerns moderierten die Nachhaltigkeitsdiskussionen des CTO-Forums.

Eine gekürzte Version des Net Zero Playbook ist für Unternehmen kostenlos erhältlich unter https://sustainability.sciencegroup.com/net-zero-playbook/ .

