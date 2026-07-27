F1R3FLY rejoint l'écosystème de l'Alliance Tata Consultancy Services, apportant ainsi des solutions informatiques concurrentes et mathématiquement sécurisées à la clientèle mondiale de TCS composée d'entreprises

LONDRES, 27 juillet 2026 /PRNewswire/ -- F1R3FLY Limited (« F1R3FLY »), société basée à Londres et développeur de la plateforme de calcul concurrent basé sur le calcul rho, a annoncé avoir rejoint l'écosystème « Alliances and Partnerships » de Tata Consultancy Services (« TCS »). TCS et F1R3FLY vont collaborer pour déployer la technologie de calcul parallèle de F1R3FLY sur la plateforme TCS SovereignSecure Cloud™, afin de répondre aux besoins croissants des entreprises en matière de sécurité des données dans le cloud et d'infrastructure de calcul.

F1R3FLY rejoint l'écosystème de partenaires de TCS en tant que partenaire technologique spécialisé, apportant une architecture informatique fondamentalement nouvelle : concurrent, mathématiquement sécurisé grâce à une composition de code « correcte par construction » et conçu pour répondre aux exigences de débit des charges de travail des entreprises à l'ère de l'IA ainsi qu'aux défis croissants en matière de cybersécurité, dans de nombreux secteurs d'activité.

L'accent est également mis sur l'offre conjointe de TCS SovereignSecure Cloud et de l'architecture de registre distribué de F1R3FLY, destinée à répondre à la croissance des transactions financières tokenisées et immuables.

Pourquoi F1R3FLY dans l'écosystème TCS ?

La technologie de F1R3FLY est indépendante de toute plateforme et s'intègre aux logiciels d'entreprise existants sans entrer en concurrence avec eux. Elle offre une isolation cryptographique des données par enregistrement, un traitement simultané à grande échelle et une sécurité du code formellement vérifiée pour les charges de travail basées sur l'IA.

S'appuyant sur le calcul rho et son langage de programmation Rholang, la plateforme de F1R3FLY offre un traitement parallèle à haut débit, une isolation des données mathématiquement sécurisée et une recherche à grande vitesse au sein d'ensembles de données très volumineux. Cette architecture est conçue pour les clients confrontés à plusieurs pressions convergentes : l'exposition croissante aux cybermenaces, les exigences liées aux charges de travail de l'IA, la conformité réglementaire dans plusieurs juridictions, ainsi que les contraintes financières et énergétiques liées aux infrastructures existantes. Les entreprises identifient systématiquement ces quatre défis comme les limites de leurs systèmes actuels.

Stephen Alexander, directeur général de F1R3FLY, a déclaré : « Rejoindre l'écosystème de l'alliance TCS marque un tournant décisif pour F1R3FLY. Le fait que nous occupions une place au sein de cet écosystème en dit long sur la position actuelle de F1R3FLY dans la chaîne des entreprises mondiales. L'accord-cadre de services offre à nos clients communs la sécurité juridique et commerciale dont ils ont besoin pour déployer notre technologie à grande échelle. De plus, la portée de TCS — qui s'étend aux gouvernements souverains, aux banques internationales, aux principaux prestataires de soins de santé et aux grands groupes industriels — correspond précisément au modèle de distribution pour lequel nous avons conçu notre plateforme. »

À propos de TCS SovereignSecure Cloud™

TCS SovereignSecure Cloud™ est une plateforme cloud conçue dès le départ pour garantir la souveraineté. Celle-ci permet aux pouvoirs publics, aux entreprises et aux secteurs réglementés d'accélérer leur transformation numérique tout en conservant le contrôle de leurs données, de leurs opérations et de leurs actifs numériques. Alliant cybersécurité de pointe, intelligence artificielle, architecture axée sur la conformité et souveraineté opérationnelle, cette plateforme aide les organisations à répondre aux exigences réglementaires et en matière de résidence des données, en constante évolution, sans pour autant compromettre l'innovation. Conçu pour des charges de travail critiques, TCS SovereignSecure Cloud™ offre une infrastructure cloud sécurisée, résiliente et évolutive, qui prend en charge les écosystèmes numériques fiables et les technologies émergentes.

Satishchandra Doreswamy, vice-président et responsable mondial de TCS SovereignSecure Cloud™ chez Tata Consultancy Services, a déclaré : « Les organisations recherchent de plus en plus des infrastructures numériques sécurisées et souveraines, capables de soutenir l'innovation à grande échelle. Notre collaboration avec F1R3FLY associe des technologies de calcul parallèle de pointe à la solution TCS SovereignSecure Cloud™ afin d'aider nos clients à tirer parti de la croissance générée par l'IA, à renforcer leur cyber-résilience et à répondre aux exigences réglementaires et de souveraineté en constante évolution. Ensemble, nous mettons en place des écosystèmes numériques fiables pour les pouvoirs publics et les secteurs très réglementés du monde entier. »

À propos de F1R3FLY

F1R3FLY Limited est le développeur d'une plateforme de calcul concurrent de nouvelle génération basée sur le calcul rho et son langage de programmation, Rholang. Cette plateforme offre un traitement parallèle à haut débit, une isolation mathématiquement sécurisée des données et une sécurité de code formellement vérifiable. Elle est actuellement déployée dans les secteurs de la santé, des services financiers, de la défense, des infrastructures d'intelligence artificielle, du cloud souverain et des médias. Le siège social de F1R3FLY se situe au 4–5 Langham Place, Londres W1B 3DG. L'entreprise est enregistrée en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 15424583. Pour plus d'informations, consultez les sites suivants : www.f1r3fly.com.

À propos de Tata Consultancy Services

Tata Consultancy Services est le partenaire technologique de choix pour les grandes entreprises du monde entier. Depuis sa création en 1968, TCS s'est toujours attachée à respecter les normes les plus élevées en matière d'innovation, d'excellence technique et de service clientèle.

Elle s'est fixé pour objectif de devenir la plus grande entreprise mondiale de services technologiques axés sur l'IA et permet à ses clients de se transformer à tous les niveaux de la pile d'IA, de l'infrastructure à l'intelligence.

S'inscrivant dans la lignée du groupe Tata, TCS s'attache à créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses investisseurs, ses collaborateurs et la société. Grâce à un personnel hautement qualifié réparti dans 56 pays et 194 centres de prestation de services à travers le monde, l'entreprise a été reconnue comme l'un des meilleurs employeurs sur six continents. Grâce à sa capacité à mettre en œuvre et à déployer rapidement de nouvelles technologies, l'entreprise a noué des partenariats à long terme avec ses clients. Un grand nombre de ces relations se sont pérennisées au fil des décennies et ont traversé tous les cycles technologiques, des mainframes dans les années 1970 à l'intelligence artificielle aujourd'hui.

TCS parraine 14 des marathons et épreuves d'endurance les plus prestigieux au monde, notamment le TCS New York City Marathon, le TCS London Marathon, le Tata Mumbai Marathon et le TCS Sydney Marathon, en mettant l'accent sur la promotion de la santé, du développement durable et de l'autonomisation des communautés.

TCS a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de plus de 30 milliards de dollars américains au cours de l'exercice clos le 31 mars 2026. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.tcs.com

Suivez TCS sur LinkedIn | Instagram | YouTube | X