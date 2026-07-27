F1R3FLY tritt dem Allianz-Ökosystem von Tata Consultancy Services bei und bringt paralleles, mathematisch sicheres Computing zu den globalen Unternehmenskunden von TCS

LONDON, 27. Juli 2026 /PRNewswire/ -- F1R3FLY Limited („F1R3FLY"), der in London ansässige Entwickler der auf dem Rho-Kalkül basierenden Plattform für paralleles Rechnen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen dem Allianz- und Partnerschaftsökosystem von Tata Consultancy Services („TCS") beigetreten ist. TCS und F1R3FLY werden zusammenarbeiten, um die Technologie für paralleles Rechnen von F1R3FLY in der TCS SovereignSecure Cloud™ einzusetzen und damit den wachsenden Anforderungen von Unternehmen an die Sicherheit ihrer Cloud-Datenbestände und ihrer Recheninfrastruktur gerecht zu werden.

F1R3FLY wird als spezialisierter Technologiepartner Teil des Partner-Ökosystems von TCS und bringt eine grundlegend neue Rechnerarchitektur ein: paralleles, mathematisch sicheres Rechnen mit einer „Correct-by-Construction"-Codearchitektur, die für die Durchsatzanforderungen von Unternehmens-Workloads im KI-Zeitalter und die wachsenden Herausforderungen der Cybersicherheit in zahlreichen Branchen und Sektoren ausgelegt ist.

Ein weiterer Schwerpunkt ist das gemeinsame Angebot der TCS SovereignSecure Cloud™ und der Distributed-Ledger-Architektur von F1R3FLY, mit dem dem Wachstum tokenisierter und unveränderlicher Finanztransaktionen Rechnung getragen werden soll.

Warum F1R3FLY im TCS-Ökosystem?

Die Technologie von F1R3FLY ist plattformunabhängig und ergänzt bestehende Unternehmenssoftware, anstatt mit ihr zu konkurrieren. Sie bietet kryptografische Datenisolierung auf Datensatzebene, parallele Verarbeitung im großen Maßstab und formal verifizierte Codesicherheit für KI-gesteuerte Workloads.

Die auf dem Rho-Kalkül und der dazugehörigen Programmiersprache Rholang basierende Plattform von F1R3FLY bietet parallele Verarbeitung mit hohem Durchsatz, mathematisch gesicherte Datenisolierung und Hochgeschwindigkeitssuche in sehr großen Datensätzen. Die Architektur wurde für Kunden entwickelt, die mit der Kombination aus zunehmender Bedrohung durch Cyberangriffe, steigenden Anforderungen an KI-Workloads, regulatorischen Vorgaben in mehreren Rechtsräumen sowie den Kosten- und Energieeinschränkungen bestehender Infrastrukturen konfrontiert sind – den vier Herausforderungen, die Unternehmenskunden immer wieder als Grenzen ihrer bestehenden Systeme benennen.

Stephen Alexander, Chief Executive Officer von F1R3FLY, erklärt: „Der Beitritt zum Allianz-Ökosystem von TCS ist ein entscheidender Moment für F1R3FLY. Unsere Aufnahme in dieses Ökosystem zeigt, welche Position F1R3FLY inzwischen im globalen Enterprise Stack einnimmt. Der Master Services Agreement bietet unseren gemeinsamen Kunden die rechtliche und wirtschaftliche Sicherheit, die sie benötigen, um unsere Technologie im großen Maßstab einzusetzen. Und die breite Aufstellung von TCS – von souveränen Staaten über globale Banken und führende Gesundheitsdienstleister bis hin zu großen Industriekonzernen – entspricht genau dem Vertriebsmodell, für das wir unsere Plattform entwickelt haben."

Informationen über TCS SovereignSecure Cloud™

TCS SovereignSecure Cloud™ ist eine von Grund auf auf Souveränität ausgelegte Cloud-Plattform, die es Regierungen, Unternehmen und regulierten Branchen ermöglicht, ihre digitale Transformation voranzutreiben und gleichzeitig die Kontrolle über ihre Daten, Abläufe und digitalen Ressourcen zu behalten. Durch die Kombination aus fortschrittlicher Cybersicherheit, KI-gestützter Analyse, einer auf Compliance ausgerichteten Architektur und operativer Souveränität unterstützt die Plattform Unternehmen dabei, die sich ständig weiterentwickelnden Anforderungen an den Datenstandort und die regulatorischen Vorgaben zu erfüllen, ohne dabei die Innovationskraft zu beeinträchtigen. TCS SovereignSecure Cloud™ wurde für geschäftskritische Workloads entwickelt und bietet eine sichere, ausfallsichere und zukunftsfähige Cloud-Grundlage, die vertrauenswürdige digitale Ökosysteme und neue Technologien unterstützt.

Satishchandra Doreswamy, Vice President & Global Head – TCS SovereignSecure Cloud™, Tata Consultancy Services, kommentiert: „Unternehmen suchen zunehmend nach sicheren und souveränen digitalen Grundlagen, die Innovationen im großen Maßstab ermöglichen. Unsere Zusammenarbeit mit F1R3FLY verbindet fortschrittliche Parallelverarbeitung mit der TCS SovereignSecure Cloud™, um Kunden dabei zu unterstützen, KI-gestütztes Wachstum zu erschließen, ihre Cyberresilienz zu stärken und den sich wandelnden regulatorischen und souveränitätsbezogenen Anforderungen gerecht zu werden. Gemeinsam schaffen wir vertrauenswürdige digitale Ökosysteme für Regierungen und stark regulierte Branchen weltweit."

Informationen zu F1R3FLY

F1R3FLY Limited ist der Entwickler einer Plattform der nächsten Generation für paralleles Computing, die auf dem Rho-Kalkül und der dazugehörigen Programmiersprache Rholang basiert. Die Plattform bietet parallele Verarbeitung mit hohem Durchsatz, mathematisch gesicherte Datenisolierung und formal verifizierbare Codesicherheit und wird in den Bereichen Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, Verteidigung, KI-Infrastruktur, Sovereign Cloud und Medien eingesetzt. F1R3FLY hat seinen Hauptsitz in 4–5 Langham Place, London W1B 3DG, und ist in England und Wales unter der Firmennummer 15424583 registriert. Weitere Informationen finden Sie unter www.f1r3fly.com.

Informationen zu Tata Consultancy Services

Tata Consultancy Services ist der Technologiepartner der Wahl für branchenführende Unternehmen weltweit. Seit seiner Gründung im Jahr 1968 setzt TCS höchste Maßstäbe in den Bereichen Innovation, technische Exzellenz und Kundenservice.

Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, das weltweit größte KI-gesteuerte Technologie-Dienstleistungsunternehmen zu werden, und ermöglicht es seinen Kunden, sich über den gesamten KI-Stack hinweg zu transformieren – von der Infrastruktur bis hin zur Intelligenz.

TCS, das auf dem Erbe der Tata-Gruppe aufbaut, konzentriert sich darauf, langfristigen Mehrwert für seine Kunden, Investoren, Mitarbeiter und die Gesellschaft insgesamt zu schaffen. Mit hochqualifizierten Mitarbeitern in 56 Ländern und 194 Servicezentren weltweit wurde das Unternehmen auf sechs Kontinenten als Top-Arbeitgeber ausgezeichnet. Dank seiner Fähigkeit, neue Technologien schnell einzuführen und zu skalieren, hat das Unternehmen langfristige Partnerschaften mit seinen Kunden aufgebaut. Viele dieser Beziehungen bestehen bereits seit Jahrzehnten und haben jeden Technologiezyklus begleitet – von den Großrechnern der 1970er Jahre bis hin zur künstlichen Intelligenz von heute.

TCS sponsert 14 der weltweit renommiertesten Marathons und Ausdauerveranstaltungen, darunter den TCS New York City Marathon, den TCS London Marathon, den Tata Mumbai Marathon und den TCS Sydney Marathon, wobei der Schwerpunkt auf der Förderung von Gesundheit, Nachhaltigkeit und der Stärkung der Gemeinschaft liegt.

TCS erzielte im Geschäftsjahr zum 31. März 2026 einen konsolidierten Umsatz von über 30 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter www.tcs.com.

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